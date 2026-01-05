El ecuatoriano Billy Arce firmaría con un grande del FPC

Un futbolista ecuatoriano empieza a tomar protagonismo en el mercado del fútbol colombiano, luego de conocerse que se encuentra en diálogos avanzados con un club tradicional del país.

Todo apunta a que Billy Arce estaría negociando su llegada a Independiente Santa Fe, equipo que busca reforzar sus bandas ofensivas de cara a la próxima temporada.

La información fue comentada por el periodista Mariano Olsen durante el programa El Parche del Fútbol, de Alerta Bogotá, donde se dio a conocer el interés concreto del conjunto capitalino.

El Rojo se encuentra en la búsqueda de un extremo, y ante la finalización del vínculo contractual de Arce con Atlético Nacional, se abrieron las conversaciones con el futbolista.

¿Quién es Billy Arce, el extremo que llegaría a Santa Fe?

Billy Arce tiene 27 años y es un jugador que ha mostrado un buen rendimiento en escenarios de altura, un aspecto que resulta atractivo para el equipo bogotano.

El atacante nació en Esmeraldas, Ecuador, pero también cuenta con nacionalidad colombiana, por lo que no ocuparía cupo de extranjero dentro de la plantilla.

Trayectoria de Billy Arce

A lo largo de su carrera, Arce ha militado en clubes como Independiente del Valle, Extremadura de España, Emelec, Barcelona de Guayaquil, Liga de Quito, Peñarol y Santos.

En el fútbol colombiano, el extremo ya tuvo pasos por Deportivo Pasto, Santos y Atlético Nacional, acumulando experiencia en distintas plazas del país.

En su trayectoria como profesional, Billy Arce registra un balance de 262 partidos disputados, con 45 goles y 21 asistencias, números que respaldan el interés de Santa Fe en su incorporación.