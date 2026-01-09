Girona anunció la salida de futbolista colombiano; su nuevo club estaría en México

Empieza el año 2026 y con ello el mercado de fichajes en el fútbol europeo, una época en la que no suelen presentarse grandes incorporaciones como las acostumbradas en la ventana de transferencias del verano, sin embargo, uno que otro movimiento interesante se podría presentar.

Pues bien, un futbolista colombiano que milita en el Girona de España ya sabe que no será tenido en cuenta para lo que resta de la temporada y tendrá que buscar un nuevo equipo, una noticia que dio a conocer el mismo Miguel Ángel Sánchez, estratega del conjunto ‘Tozudo’.

Futbolista colombiano se queda sin equipo en Europa

Se trata del mediocampista Jhon Solís, jugador de apenas 21 años que se formó en las divisiones menores de Atlético Nacional y que dio el salto al fútbol del Viejo Continente en septiembre del 2023, sin embargo, nunca pudo asentarse como titular en el Girona y han decidido no tenerlo más en la plantilla, un espacio que será ocupado por el argentino Claudio Echeverri.

Así las cosas, Jhon Solís termina su ciclo en Girona (donde también milita Yaser Asprilla) después de 62 partidos (16 como titular), aportando apenas un gol y una asistencia en ese periodo, buscando ahora oportunidad en otro club al que podría ir en condición de préstamo o como venta definitiva, recordando que el colombiano tiene contrato con el cuadro español hasta junio de 2028.

¿Cuál será el nuevo equipo de Jhon Solís?

Reportes indican que clubes en Brasil, en la Segunda División del fútbol inglés y también en Italia estarían interesados en fichar a Jhon Solís, sin embargo, la única oferta real habría llegado del balompié mexicano.

Fue el conjunto de los Tigres de México que puso sobre la mesa 3 millones de euros por el traspaso del futbolista colombiano, sin embargo, esta oferta fue declinada por el Girona esperando una mejor propuesta por el jugador por el que pagaron en su momento 6 millones de euros.

Sin embargo, ante la urgencia de sacarlo del equipo y crear ese espacio para la inscripción de Echeverri, el cuadro 'tozudo' analizaría ofrecerlo a un valor más bajo de lo pretendido.