Problemas en la Selección Colombia: "Es difícil decir cuando volverá"

Chelsea afronta una etapa clave de la temporada con varios frentes abiertos y una plantilla que poco a poco recupera piezas importantes. En medio de ese panorama, una de las principales incógnitas pasa por el estado físico de una de sus figuras ofensivas, ausente desde hace varios meses y muy esperada por la afición blue.

Aunque el club ya ve la luz al final del túnel, desde el cuerpo técnico prefieren manejar los tiempos con cautela. La recuperación avanza, pero el regreso a la competencia todavía no tiene una fecha marcada en el calendario.

La recuperación avanza, pero sin plazos definidos

Mayra Ramírez se encuentra en la fase final de recuperación de la lesión en el tendón de la corva que sufrió en septiembre, durante la pretemporada. Tras más de tres meses fuera de las canchas, la delantera colombiana ya trabaja nuevamente en Cobham, centro de entrenamiento del Chelsea, y su evolución es positiva.

Sin embargo, Sonia Bompastor fue clara al referirse a su regreso. “Es difícil decir cuándo volverá”, aseguró la entrenadora, quien explicó que Mayra pronto comenzará a integrarse a las prácticas con el grupo. La próxima semana será clave para evaluar sensaciones y definir si ya puede entrar en la recta final hacia la competencia oficial.

Un regreso con competencia y nuevos retos

El retorno de Mayra no solo implica superar lo físico, sino también afrontar un contexto distinto en ataque. Durante su ausencia, Sam Kerr volvió a la actividad y ya suma minutos importantes en la WSL, lo que eleva la competencia en una ofensiva que ha tenido variantes constantes.

Bompastor ha alternado esquemas, con un tridente ofensivo en el que Kerr y Beever-Jones han sido habituales, mientras el tercer lugar ha rotado. En ese escenario, Mayra deberá recuperar ritmo y pelear nuevamente por un lugar, aunque su impacto previo, 15 goles y 9 asistencias en 46 partidos, respalda su importancia dentro del proyecto.

Chelsea avanza con prudencia en el regreso de Mayra Ramírez, consciente de su peso en el equipo pero sin apresurar los tiempos. La colombiana está cada vez más cerca de volver, aunque su retorno dependerá de sensaciones y evolución en los próximos entrenamientos. Mientras tanto, el club sigue compitiendo en la parte alta de la tabla, esperando que su goleadora vuelva a ser una carta determinante en el tramo decisivo de la temporada.