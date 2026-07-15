[Video] Enzo Fernández empata el partido contra Inglaterra y vuelve a ilusionar a Argentina

Cuando todo parecía que la Selección de Inglaterra sería la que se quedaría con el anhelado cupo a la final de la Copa Mundial, justo sobre el cierre del compromiso apareció Enzo Fernández para devolverle la ilusión al cuadro 'albiceleste' tras un certero remate desde afuera del área.

El jugador del Chelsea fue uno de los jugadores más regulares del compromiso e hizo valer su gran momento marcando el tanto del empate 1-1 sobre el minuto 85.

VIDEO: Enzo Fernández le devuelve la ilusión a Argentina con Golazo

Enzo Fernández apareció en el momento de mayor necesidad para Argentina y marcó el gol del empate 1-1 frente a Inglaterra en el minuto 85 de la semifinal del Mundial 2026, devolviendo la esperanza al conjunto dirigido por Lionel Scaloni cuando el partido parecía inclinarse a favor del equipo inglés.

La selección argentina afrontaba los últimos minutos con la obligación de encontrar el empate después de que Anthony Gordon adelantara a Inglaterra al inicio de la segunda parte. Con el paso de los minutos, la Albiceleste incrementó la posesión del balón, adelantó sus líneas y llevó el juego hacia el campo rival en busca de una oportunidad que le permitiera mantenerse con vida en la lucha por un lugar en la final.

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Tras una acción ofensiva en la que Argentina logró instalarse cerca del área inglesa con un cobro de tiro de esquina, el balón quedó servido para Enzo Fernández, quien apareció desde la segunda línea para definir con precisión y vencer al arquero Jordan Pickford.

La anotación desató la celebración de los jugadores argentinos y de los aficionados presentes en el estadio, conscientes de la importancia del tanto en una instancia decisiva del campeonato.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026 entre España vs Argentina?

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium (nombre oficial utilizado por la FIFA para el MetLife Stadium), ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

El partido está programado para comenzar a las 3:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos), lo que corresponde aproximadamente a las 2:00 p. m. en Colombia.

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¿Cómo ver el la final del Mundial por RCN?

Quedan oficialmente 90 minutos para que termine una nueva edición de la Copa Mundial, una de las más emocionantes en los últimos años y que tendrá como protagonistas a dos grandes selecciones que se quedaron pendientes justamente de otra final, España y Argentina, las cuales no pudieron disputar la Finalissima.

El equipo comandado por Luis de la Fuente y Lionel Scaloni consiguieron su pase a la gran final del certamen Mundialista que se jugará en el MetLife tras vencer a Francia e Inglaterra en dos auténticos partidazos y ahora sueñan con levantar el trofeo el próximo 19 de julio.

Este será un partido que nadie se puede perder y es por ello que RCN se pone la '10' para llevarle a todos los fanáticos del fútbol la transmisión del compromiso a través de su señal principal de TV, el canal de YouTube de RCN y la APP del Canal RCN.