Lucumí no seguiría en Europa: Juventus demora y equipo saudí pagaría su cláusula

Sin duda alguna en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, Colombia se destacó bastante por la zaga defensiva conformada por Dávinson Sánchez y por Jhon Janer Lucumí. Justamente, después de este certamen orbital, el futuro de los dos centrales podría cambiar bastante.

Dávinson Sánchez del Galatasaray suena para el Como y el Inter de Milan en Italia y los interesados tendrán que poner sobre la mesa 35 millones de euros, es decir, 20 millones más del costo actual del defensor. Por su parte, con Jhon Janer Lucumí podría dejar Bologna con la propuesta de la Juventus, o salir a otra liga afuera de Europa.

El futuro de Jhon Lucumí todavía no se define y podría tener nuevos aires inesperados ante la demora por parte de la Juventus. En últimas horas, apareció otro equipo, pero esta vez afuera del ‘Viejo Continente’ que preguntó por el vallecaucano y podría pagar la cláusula de rescisión.

JUVENTUS Y AL HILAL APRIETAN POR EL FICHAJE DE JHON LUCUMÍ

Uno de los principales conjuntos que apareció en el futuro de Jhon Lucumí es la Juventus de Turín. La ‘Vecchia Signora’ quiere contar con el defensor central, especialmente por la salida del zaguero Tarik Muharemović al Leeds United de la Premier League.

Sin embargo, el Bologna ya ha rechazado importantes ofertas de la Juventus que no ha podido llegar a las cifras que pide el cuadro boloñés. La única manera en la que soltarían al caleño sería si un equipo paga la cláusula de rescisión que está en 28 millones de euros en estos momentos.

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Mientras se demora la Juventus, el Al Hilal se animó a preguntar por las condiciones del defensor central. De acuerdo con el periodista Alfredo Pedulla, el conjunto saudí tiene la posibilidad de poner sobre la mesa los 28 millones de euros que representa la cláusula de rescisión de Jhon Janer Lucumí.

Según Alfredo Pedulla, Jhon Janer Lucumí ha mostrado su interés en tomar el camino a la Juventus, pero sabe que necesita confirmar pronto su futuro con rapidez para iniciar la pretemporada, sea en el cuadro italiano o donde sea.

¿AL HILAL SERÍA UN BUEN DESTINO PARA JHON JANER LUCUMÍ?

A sus 28 años, lo mejor que podría hacer el defensor central colombiano sería seguir en el fútbol europeo y rechazar la posible oferta por parte del Al Hilal que tiene toda la plata para pagar la cláusula de rescisión de 28 millones de euros que pide el Bologna.

Mantenerse en el fútbol europeo después de la Copa del Mundo podría ser esencial para Jhon Lucumí que dejó grandes sensaciones durante su participación en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Se vienen retos importantes en la Selección Colombia como lo son la Copa América, Eliminatorias rumbo al Mundial del 2030 y si se clasifica para ese certamen, afrontar la cita orbital. El cambio generacional que tendrá el seleccionado cafetero sería determinante con la necesidad de tener a los mejores jugadores en los clubes más reconocidos a nivel mundial.

Mientras que Juventus puede ser un buen destino para seguir en las competencias más importantes de Europa y mantenerse vigente en la Serie A de Italia con uno de los equipos más grandes del país.