[Video] España le anota golazo a Francia desde el punto penal y pone un pie en la final

Inicia un nuevo capítulo de la Copa Mundial 2026 en donde los principales protagonistas son España y Francia, los cuales se enfrentan en el El AT&T Stadium por un cupo a la gran final del certamen que, en este momento, está consiguiendo el equipo comandado por Luis de la Fuente.

El encuentro comenzó bastante parejo, con ambas escuadras queriendo mantener la posesión de la pelota y causando errores en la defensa, tal como ocurrió con el equipo de Deschamps, el cual se sintió presionado y en medio de un despeje dentro del área, Digne ocasionó una falta sobre Lamine Yamal que fue cantada como penal y, posteriormente, convertida en gol de Oyarzabal.

VIDEO: Oyarzabal pone a ganar a España contra Francia

Mikel Oyarzabal abrió el marcador para España en la semifinal de la Copa Mundial al convertir un penalti en el minuto 22 frente a Francia, en un partido de alta exigencia disputado entre dos de las selecciones protagonistas del torneo.

La acción que dio origen al penal llegó después de una jugada ofensiva de España en donde la pelota quedó viva dentro del área de Francia, Lamine Yamal fue a presionar y causó el error de Lucas Digne, quien no vio que el delantero de Barcelona lo venía persiguiendo y en el intento de despejar el balón terminó golpeándolo.

Tras la revisión y la decisión del árbitro de señalar la infracción, Oyarzabal tomó la responsabilidad de ejecutar el cobro. El atacante colocó el balón en el punto penal, esperó el silbato del juez y definió de manera cruzada y con precisión para superar al guardameta francés, estableciendo el 1-0 parcial.

El delantero de la Real Sociedad no falló desde los once metros y puso en ventaja al conjunto español en un momento determinante del encuentro.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium (nombre oficial utilizado por la FIFA para el MetLife Stadium), ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

El partido está programado para comenzar a las 3:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos), lo que corresponde aproximadamente a las 2:00 p. m. en Colombia.

¿Contra quién jugará el ganador de España vs Francia?

El ganador de la semifinal entre España y Francia se enfrentará en la final del Mundial 2026 al vencedor de la otra semifinal, que disputarán Argentina e Inglaterra el 15 de julio en Atlanta sobre las 14:00 hora Colombia.