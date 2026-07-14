¿Duván Vergara llega a Nacional? Destapan postura final

Durante los últimos días, a través de las diferentes redes sociales, se ha mencionado que el reconocido extremo Duván Vergara podría llegar a Atlético Nacional de Medellín, uno de los clubes más grandes del fútbol profesional colombiano.



El jugador de 29 años milita, como bien se sabe, en Racing Club de Argentina. Aunque en el último semestre no fue habitual titular en el equipo de Avellaneda, sí fue uno de los primeros jugadores en entrar de cambio.

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¿Vergara está cerca de Nacional?

Duván Vergara es un atacante veloz, muy fuerte en el uno contra uno y con un muy buen remate de media distancia. Muchos hinchas del conjunto verdolaga, tras el rumor, esperan que se haga realidad.



Sin embargo, sobre el tema, en las últimas horas, se habló. En el programa Clásico Paisa comentaron que, efectivamente, Atlético Nacional sí ha buscando a Duván Vergara para reforzar las bandas.

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Complejo el arribo de Vergara

No obstante, la información entregada es que en Racing de Avellaneda siguen firmes con el jugador, por lo que un traspaso, por lo menos en el presente mercado de fichajes, sería muy complejo de concretar.



De esta manera, por el momento, es complejo que Duván Vergara salga de Racing de Argentina y firme contrato con Atlético Nacional de Medellín. Habrá que esperar para conocer si el club paisa enfoca su atención en otro extremo.

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El jugador que ya salió de Nacional

Y ya que se habla del mercado de fichajes en Atlético Nacional, la institución anunció en las últimas horas la salida del reconocido portero Harlen Castillo. El futuro del arquero estaría en el fútbol de Argentina.



“Agradecemos a Harlen Castillo por su compromiso y profesionalismo durante su paso por Atlético Nacional. Valoramos el trabajo, la dedicación y el respeto con los que representó nuestros colores a lo largo de estos años”, informó el club.