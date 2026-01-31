[Video] ¡Primera que toca y adentro! Así fue el gol 'relámpago' de Lucho

El futbolista colombiano tardó 45 segundos en anotar el que era el triunfo 2-1 parcial para el Bayern Munich. El extremo no fue titular, pero ingresó para la segunda parte, espectacular ingreso del guajiro. El partido terminó 2-2. Fundamental para salvar puntos de su equipo. Décimo tanto en la Bundesliga.

Lucho no fue titular: el entrenador estaría manejando las cargas de su plantilla en el Bayern Munich

Sorpresiva ausencia de Luis Díaz en la formación inicial del Bayern Múnich frente a Hamburgo. Vincent Kompany optó por resguardar al extremo colombiano, uno de los futbolistas con más minutos acumulados en la temporada, en medio de un calendario exigente para el club bávaro.

El técnico belga ha aplicado rotaciones puntuales para evitar el desgaste de sus piezas clave y garantizar su presencia en los compromisos decisivos. Díaz venía de actuar desde el arranque en el duelo de Champions League ante el PSV, mientras que otros referentes como Harry Kane y Michael Olise descansaron en ese encuentro.

La no titularidad no se debe a una decisión técnica, sino a una estrategia de manejo de cargas, siguiendo esa lógica, el colombiano, desde el banco, ingresó en el complemento. Su lugar en el primer tiempo fue ocupado por Karl.

Tardó 45 segundos en hacer el segundo gol del Bayern, lo celebró tras el primer balón que tocó

Segunda caída consecutiva del Bayern Múnich, empate en su visita al Hamburgo 2-2, que abre una luz en la pelea por la Bundesliga, con el Borussia Dortmund al acecho. Después de perder la pasada jornada frente al Augsburgo (1-2), el equipo dirigido por Vincent Kompany no debía permitirse el lujo de perder más puntos.

Kompany apostó por un once que encajaba más con el día a día que con el que lució en la Liga de Campeones esta semana. El once sorprendió por las ausencias de Jonathan Tah y de Luis Díaz, ambos en el banquillo.

Luis Díaz fue decisivo, Kompany rectificó en el descanso y sacó al colombiano al terreno de juego. Tardó 45 segundos en hacer el segundo gol del Bayern; además, lo celebró tras el primer balón que tocó en todo el partido. El atacante del cuadro bávaro necesitó muy poco para reivindicarse ante la suplencia.

Bayern se conformó, la victoria no llegó y da alas al Dortmund: si gana al Heidenheim, se colocará a seis puntos del equipo de Kompany. Hay Bundesliga.