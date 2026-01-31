Conversatorio en el Hay Festival: "Los 50 mejores equipos del fútbol colombiano"

El Centro de Convenciones Salón Barahona será escenario de un mágico conversatorio de uno de los libros más fascinantes del balompié nacional: “Los 50 mejores equipos de la historia del fútbol profesional colombiano”, de Mauricio Silva Guzmán, es una obra esencial para cualquier amante de la pelota.

Con una profunda investigación de Felipe Valderrama, repleta de datos desconocidos y una cuidada selección fotográfica, Silva propone en sus cuartillas una conversación de estas históricas escuadras con otro fanático de la redonda, Daniel Samper Pizano, y bajo la moderación de la periodista y presidente de Win Sports, Andrea Guerrero.

Los panelistas: Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports; Mauricio Silva, cronista y escritor; Daniel Samper, periodista y escritor

Mauricio Silva Guzmán es una de las voces más reconocidas del periodismo narrativo en Colombia. El bogotano ha construido una carrera sólida como cronista, editor y escritor, respaldada por tres Premios Nacionales de Periodismo Simón Bolívar. Actualmente dirige la revista Bocas, una de las publicaciones más influyentes del país, además de ser columnista y editor de El Tiempo.

Su obra literaria ha dejado huella tanto en la música como en el deporte. Libros como El Centurión de la noche y ¿Quién mató al Joe? se convirtieron en referentes sobre la vida del inolvidable Joe Arroyo, mientras que El 5-0 reconstruyó una de las gestas más icónicas del fútbol colombiano. Además, es autor de la ambiciosa trilogía Enséñame a ser héroe, considerada como uno de los proyectos editoriales más completos sobre el deporte nacional.

A lo largo de su trayectoria, Silva ha trabajado en medios como Semana, Cambio, Soho y Don Juan, y ha liderado proyectos en televisión y revistas, consolidándose como un narrador clave de la memoria cultural y deportiva del país.

Daniel Samper Pizano es una figura central del periodismo y la cultura colombiana. Su trayectoria combina el rigor del abogado, la agudeza del columnista y el humor del escritor satírico. Comenzó su carrera periodística a los 19 años en El Tiempo, medio al que estuvo vinculado durante más de cinco décadas como reportero, editor, directivo y uno de los impulsores de su unidad investigativa.

Fundador de la revista Cambio 16 en Colombia y cofundador del portal Los Danieles, Samper ha sido también guionista de televisión, con trabajos emblemáticos como Dejémonos de Vainas y Escalona. Autor de más de 35 libros, su influencia trasciende el periodismo escrito. Ha recibido premios como el Rey de España, el María Moors Cabot y varios Simón Bolívar. Desde Madrid, donde reside desde los años ochenta, sigue siendo una voz influyente del debate público colombiano.

Sin duda, una invitación para revivir los triunfos del Santa Fe que levantó los brazos como primer ganador del campeonato nacional hasta el Nacional de Armani, Henríquez y Macnelly. Pasando por el Millonarios de los años cincuenta, el Cali de Bilardo, el Nacional de Maturana… hasta llegar a los 50 equipos.