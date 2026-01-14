[Video] Roger Martínez suma méritos y un nuevo gol para ir al Mundial 2026

Se disputó una nueva jornada de la Saudi Pro League en donde los protagonistas fueron Al-Ahli Saudi FC y Al-Taawoun , dos escuadras que protagonizaron un auténtico espectáculo deportivo cargado emociones y goles, en donde justamente apareció el delantero con paso por la Selección Colombia, Roger Martínez.

Desde los primeros minutos del compromiso la pelota rodó con intensidad. Al-Taawon, se mantuvo sólido en la transición ofensiva, buscó imponer su ritmo frente a un Al-Ahli y lo consiguió de manera parcial gracias a Roger Martínez, quien se encargó de abrir el marcador.

El delantero colombiano de Al-Taawon, asumió la responsabilidad de poner arriba a su equipo e ilusionarlos con los tres puntos desde el punto penal. En el tiempo añadido de la primera mitad, Martínez transformó el penalti con calma y precisión, engañando al portero y colocando el 1-0 en el marcador.

El segundo tiempo arrancó con Al-Ahli obligado a recomponer su plan. La recompensa llegó antes de la hora de partido: Zakaria Al Hawsawi inauguró el marcador para Al-Ahli con un tanto que equilibró las fuerzas y prendió la chispa de una remontada que parecía inminente.









La tensión se intensificó aún más cuando Al-Ahli se quedó con diez hombres tras una expulsión. Sin embargo, la definición llegó en el tiempo extra, cuando el árbitro sancionó otro penalti a favor de Al-Ahli. El inglés Ivan Toney asumió la responsabilidad y, con temple, estampó el 2-1 definitivo en el minuto 104, desatando la euforia entre los hinchas y sellando una victoria épica para su equipo.

