Real Madrid eliminado de Copa del Rey por equipo que lucha por no descender

Inició una nueva instancia de la Copa del Rey en donde poco a poco se van definiendo los cupos de los ocho mejores equipos que clasificarán a la siguiente instancia, en donde ya se encuentra justamente Albacete tras un acontecimiento histórico.
Real Madrid y Albacete fueron dos de los protagonistas de esta instancia que terminó dejando como clasificado al equipo de la segunda división que lucha por no seguir descendiendo, pero que podrá contar con mucho orgullo que dejó al cuadro 'merengue' con las "manos vacías" en la Copa del Rey.
Albacete venció a Real Madrid 3-2
El equipo comandado por el estratega español, Alberto González, sorprendió en el Estadio Carlos Belmonte al eliminar a Real Madrid con un abultado marcador de 3-2 que dejó emociones de principio a fin para los fanáticos de ambas escuadras.
Albacete dio el primer golpe en el primer tiempo con gol de Javier Villar, pero el equipo de Arbeloa no se quedó atrás y empató antes de irse a los camerinos gracias a un gol de cabeza por parte de Mastantuono.
Las emociones se hicieron esperar hasta los últimos minutos del compromiso, ya que se volvió a ir arriba el equipo local con anotación de Betancor al minuto 82. La ilusión se apagó momentáneamente tras un agónico empate 2-2 protagonizado por Gonzálo García, pero de nuevo apareció el héroe de la noche, Jefté Betancor, para bañar al guardameta 'madridista' con un 3-2 final.
Próximo partido de Real Madrid
Tras quedar eliminado de la Supercopa de España ante Barcelona y de la Copa del Rey a manos de Albacete, el equipo que dirige actualmente Álvaro Arbeloa regresará a la acción en LaLiga el sábado 17 de enero para enfrentar a Levante en el Estadio Santiago Bernábeu.