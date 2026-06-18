VIDEO - Suiza le anota golazo a Bosnia y se ilusiona con la clasificación

La Selección de Suiza está sumando una victoria clave en la segunda jornada del Grupo B del Mundial de 2026 al imponerse por 1-0 a Bosnia y Herzegovina en un partido cerrado y muy disputado que se resolvió en los minutos finales gracias a la aparición de Johan Manzambi.

El joven mediocampista de tan solo 20 años ingresó desde el banco y se convirtió en el héroe de la noche al marcar de manera parcial el único gol del encuentro en el minuto 74, desatando la celebración de los aficionados helvéticos presentes en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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El compromiso tuvo un desarrollo muy equilibrado durante gran parte del tiempo. Suiza asumió la iniciativa desde el comienzo y controló la posesión de la pelota, mientras que Bosnia apostó por una estructura defensiva sólida y buscó generar peligro mediante transiciones rápidas en algunas ocasiones.

Durante la primera mitad, los suizos generaron varias aproximaciones importantes, especialmente por las bandas con Dan Ndoye y Breel Embolo. Sin embargo, la resistencia Bosnia y las intervenciones del arquero Nikola Vasilj evitaron que el marcador se moviera antes del descanso.

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La segunda parte mantuvo la misma dinámica e incluso llegó a preocupar con que el marcador quedara en ceros. Suiza siguió dominando territorialmente, pero encontraba dificultades para superar el orden defensivo de su rival.

Sobre el minuto 74, Johan Manzambi aprovechó una pelota que quedó en el aire para rematar de volea y enviar el balón al fondo de la red, estableciendo el 1-0 definitivo. El tanto premió la insistencia del conjunto europeo y cambió por completo el panorama del Grupo B.

Próximo partido de Suiza en el Mundial

La selección de Suiza disputará su próximo partido en el Mundial 2026 el 24 de junio, cuando se enfrente a Canadá en el BC Place Stadium de Vancouver por la tercera y última jornada del Grupo B.

Dependiendo de los resultados de la segunda fecha, los suizos podrían afrontar este encuentro con la posibilidad de asegurar su clasificación a la fase eliminatoria e incluso luchar por terminar como líderes de su grupo en la Copa del Mundo.