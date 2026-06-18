Ranking FIFA se mueve tras la victoria de Colombia en el Mundial

La Copa Mundial de la FIFA comenzó de la mejor manera posible, dándole a los espectadores auténticos espectáculos deportivos, golazos y resultados bastante sorpresivos durante toda la primera fecha.

Finalizados los primeros encuentros de la fase de grupos no solamente se dieron a conocer los equipos que se iban posicionando como primeros de la tabla de posiciones, sino que también se comenzaron a dar movimientos en el Ranking FIFA, en donde la Selección Colombia es una de las principales protagonistas.

Colombia ascendió posiciones en el Ranking FIFA

La Selección Colombia comenzó con pie derecho su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al lograr sumar de a tres unidades en el debut frente a Uzbekistán, lo que la convierte en líder parcial del Grupo K.

Sin embargo, esta no es la única buena noticia que recibió, ya que gracias a su victoria 3-1 sobre Uzbekistán en el estadio Azteca, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo logró ascender posiciones en el ranking FIFA en vivo, acercándose a las 10 mejores selecciones del planeta.

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Antes del inicio del Mundial, Colombia ocupaba oficialmente la casilla número 13 del escalafón mundial con cerca de 1.698 puntos, siendo la tercera mejor selección sudamericana, solo por detrás de Argentina y Brasil.

Ahora, luego del triunfo 3-1 frente a Uzbekistán que tuvo protagonismo de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz, la FIFA le otorgó puntos valiosos para superar a varios rivales directos en la clasificación mundial que no pudieron brillar en su debut y lo que ahora le permite estar en la casilla 11.

Próximo partido de Colombia en el Mundial

La Selección Colombia inició un nuevo reto mundialista de la mejor manera y ahora solo le queda a Néstor Lorenzo mantener la racha, afinar detalles y pensar en cómo hacerle frente a la República Democrática del Congo, el cual será su siguiente rival de la competencia en el marco de la fecha 2 y con la cual se enfrentarán el martes 23 de junio sobre lasa 21:00 hora Colombia.

Tabla de posiciones del Grupo de Colombia en el Mundial

1. Colombia | 3 puntos | +2 DG

2. República Democrática del Congo | 1 punto | 0 DG

3. Portugal | 1 punto | 0 DG

4. Uzbekistán | 0 puntos | -2 DG