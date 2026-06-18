Luis Díaz se afianza en la historia de los Mundiales con importante dato: “El segundo colombiano"

La espera llegó a su final para que la Selección Colombia debutara en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México ante Uzbekistán que jugaba su primer partido en la historia de la competencia. Este también iba a ser la oportunidad para que jugadores como Luis Díaz, Jhon Arias, Luis Javier Suárez, entre otros que también debutaban.

Uzbekistán le puso la cosa difícil a la Selección Colombia. Los primeros minutos carecieron de oportunidades de gol hasta que llegó la primera oportunidad de los sudamericanos con un remate de Jhon Arias que pasó por un costado. Luego, en una tremenda habilitación de Luis Díaz, Daniel Muñoz remató al fondo de manera acrobática.

De esa manera, Colombia abrió el marcador. Luis Díaz celebró su primera asistencia en el Mundial, pero no se conformó solo con un pase gol. En el segundo tiempo, fue ‘Lucho’ el que le dio la tranquilidad a más de 60,000 espectadores que atendieron con camisetas amarillas al Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

EL DATO QUE DEJA A LUIS DÍAZ COMO EL SEGUNDO COLOMBIANO DE LA HISTORIA EN EL MUNDIAL

Después de la competencia, siempre salen los datos más importantes de jugadores y de las selecciones. Mister Chip dio a conocer que, con la participación de Luis Fernando Díaz con gol y asistencia, se convirtió en el segundo jugador colombiano que marca y asiste en su primer partido mundialista.

Tuvieron que pasar 64 años para que otro jugador colombiano que estuviera debutando en el Mundial diera una asistencia y marcara. La historia estaba alineada para que Luis Fernando Díaz emulara lo hecho por Antonio Rada en la Copa del Mundo de 1962 cuando el nacido en Sabanalarga asistió y anotó contra la Unión Soviética en el 4-4.

Este era el primer partido para Luis Díaz en un Mundial y también lo fue para Antonio Rada, que no estuvo en el debut mundialista en ese certamen cuando Colombia enfrentó a Uruguay en una derrota 1-2. Rada apenas apareció en el segundo encuentro de ese torneo.

Con esta marca, Luis Díaz sigue dando de qué hablar con su primera presentación en un Mundial. El guajiro también impuso otras en este partido en el que fue catalogado como la gran figura durante los 90 minutos.

EL SEGUNDO DATO DE LUIS DÍAZ TRAS SU DEBUT

En este partido, Luis Díaz fue elegido la figura del partido con gol y asistencia que sigue dando de qué hablar. Es apenas el segundo jugador colombiano que debuta en un Mundial que logra esto. Sin embargo, es el octavo en un dato grupal junto con sus compañeros del Bayern Múnich, Harry Kane y Michael Olise que también fueron las estrellas de Inglaterra y de Francia.

Mister Chip escribió en X que, “Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz fueron elegidos MVP de sus partidos en la primera jornada del Mundial 2026 (con Francia, Inglaterra y Colombia, respectivamente). Los TRES juegan en el Bayern Múnich. Es solo la OCTAVA vez en TODA la historia de la Copa del Mundo que tres jugadores del mismo club son nombrados MVP en una misma jornada de la fase de grupos”.

Este es apenas el principio de Luis Díaz en los Mundiales, y seguramente en el partido ante la República Democrática del Congo y con Portugal podría seguir rompiendo las estadísticas con datos que tal vez nadie conocía.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.