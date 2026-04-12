Los futbolistas colombianos se siguen destacando en el fútbol de Brasil. En la jornada 11 del Brasileiaro, Carlos Andrés Gómez, Steven Mendoza y Kevin Viveros brillaron al anotar con sus respectivos equipos.

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Carlos Andrés Gómez, clave en Vasco Da Gama

El extremo Carlos Andrés Gómez se destacó con su equipo Vasco Da Gama al anotar en el empate 1-1 en condición de visita frente a Remo.

Gómez celebró en el minuto 8 al recibir un pase dentro del área. El colombiano demostró toda su habilidad al enganchar a un rival y sorprender con un fuerte remate de zurda que venció la resistencia del guardameta de Remo.

Kevin Viveros y Steven Mendoza anotaron para Atlético Paranaense

Este domingo 12 de abril, los que se destacaron fueron Steven Mendoza y Kevin Viveros al anotar en el partido entre Atlético Paranaense contra Chapecoense.

Mendoza fue el encargado de abrir el marcador para su equipo en el minuto 56 al aprovechar un rebote del guardameta rival para mandar el balón al fondo de la red con una impresionante volea de zurda.

Por otro lado, Kevin Vivero amplió el marcador en el minuto 81.

Viveros demostró su potencia y habilidad al recibir un pase dentro del área y justo antes de ser atacado por un zaguero de Chapecoense logró la anotación con un sutil tique de pelota por un costado del arquero contrario.