¿Medellín se despide de la Liga BetPlay? Cuentas y próximos partidos

Deportivo Independiente Medellín quedó al borde de la eliminación de la Liga BetPlay, después de perder 2-3 con Atlético Nacional en una nueva edición del clásico paisa, que en esta ocasión fue válido por la fecha 16.

Con este resultado, el equipo 'poderoso' quedó en la posición 14 del campeonato con 17 puntos y muy lejos de los puestos de clasificación a los playoffs.

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¿Qué necesita Medellín para clasificar en la Liga BetPlay?

Para clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay, Medellín deberá hacer puntaje perfecto para aspirar a llegar a los 29 puntos.

Adicionalmente, el cuadro poderoso tendrá que esperar que algunos rivales que están por arriba en la tabla de posiciones pierdan puntos y cedan su lugar.

La dificultad que tendrá el cuadro antioqueño está en el apretado calendario que deberá afrontar.

Por el certamen local, Medellín se medirá con Alianza (visitante), Boyacá Chicó (local), Fortaleza (local) y Águilas Doradas (local).

En cuanto a la Copa Libertadores, el equipo poderoso jugará contra Flamengo (visitante), Cuesco (local), Flamengo (local), Cusco (visitante) y Estudiantes (visitante).

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay:

1. Atlético Nacional - 37 puntos

2. Deportivo Pasto - 31 puntos

3. Junior - 28 puntos

4. Deportes Tolima - 27 puntos

5. Once Caldas - 26 puntos

6. América - 24 puntos

7. Deportivo Cali - 22 puntos

8. Internacional - 22 puntos

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9. Águilas Doradas - 22 puntos

10. Millonarios - 21 puntos

11. Llaneros - 20 puntos

12. Bucaramanga - 19 puntos

13. Santa Fe - 19 puntos

14. Medellín - 17 puntos

15. Fortaleza - 16 puntos

16. Cúcuta - 16 puntos

17. Alianza - 15 puntos

18. Jaguares - 14 puntos

19. Boyacá Chicó - 11 puntos

20. Deportivo Pereira - 7 puntos