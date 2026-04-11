En Minnesota se dieron detalles de la situación de James Rodríguez

La situación del mediocampista colombiano James David Rodríguez ha despertado expectativa, después de que se diera a conocer que fue hospitalizado de emergencia al sufrir un cuadro de deshidratación severa, luego de participar con la Selección Colombia en los partidos contra Croacia y Francia de la fecha FIFA.

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El Minnesota United detalló que James fue atendido en un centro médico y luego de ser estabilizado retornó a su lugar de residencia.

Posteriormente, se agregó que el mediocampista volvió a los entrenamientos con normalidad bajo las órdenes del director técnico Cameron Knowles.

James no fue convocado

A pesar de cumplir con los trabajos con el resto de sus compañeros, James no fue convocado para el partido de este sábado contra San Diego por la séptima semana de la MLS.

Y es que Cameron Knowles explicó que el regreso oficial de James todavía está en duda y se esperará que esté al 100% de su condición para darle minutos.

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James no está lesionado

Sobre el mediocampista colombiano también se conoció en las últimas horas que no está incluido en la lista de jugadores lesionados del Minnesota United.

De esta manera se confirma que la ausencia de Rodríguez en el compromiso contra San Diego es por decisión técnica.