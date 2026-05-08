'Golpes' de pecho de Quintero por desperdiciar pena máxima: "Intenté asegurarla"

Juan Fernando Quintero vivió una noche de contrastes en la victoria de River Plate frente a Carabobo en Venezuela. El colombiano regresó como titular tras superar una lesión muscular y pasó de desperdiciar un penal clave a convertirse en protagonista con la asistencia para el primer gol del partido.

Quintero logró recomponerse: "Intenté asegurarla al medio. Uno nunca quiere botar un penal"

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El volante ofensivo arrancó el compromiso con la responsabilidad de ejecutar una pena máxima que pudo cambiar rápidamente el rumbo del encuentro. Sin embargo, el arquero Lucas Bruera adivinó la intención y evitó el gol del colombiano, generando preocupación en el banco dirigido por Eduardo Coudet.

Pese al fallo, Quintero logró recomponerse y terminó siendo importante en la construcción ofensiva del equipo argentino. Desde un tiro de esquina ejecutado por el colombiano nació el cabezazo de Maximiliano Meza para el 1-0 parcial, una acción que le permitió reivindicarse dentro del partido.

Tras el compromiso, Juanfer habló sobre el penal desperdiciado y reconoció la frustración por no haber convertido: “Son cosas que pasan en el partido. Intenté asegurarla al medio. Uno nunca quiere botar un penal, pero el arquero no se movió y le quedó ahí”, explicó el colombiano.

Juan Fernando Quintero: "fuimos justos ganadores en Venezuela. Necesitábamos un triunfo así"

El mediocampista también dejó claro que no permitió que el error afectara su rendimiento durante el resto del encuentro. “Son situaciones que suceden. Lo importante es no perder el foco”, aseguró, haciendo referencia a la necesidad de mantener la concentración pese a la presión del momento.

Además, Quintero valoró el esfuerzo colectivo del equipo en un partido que consideró fundamental para recuperar confianza: “Seguimos intentando y al final aseguramos la victoria. Felicito a los compañeros. Más allá de la expulsión y lo que pasó al final, fuimos justos ganadores en Venezuela. Necesitábamos un triunfo así”, afirmó.

El colombiano también aprovechó para enviar un mensaje ambicioso de cara a lo que viene para River Plate: “River está para ganar campeonatos. Ya entramos en finales y ahora depende de nosotros. Si estamos bien, vamos a pelearlo hasta el final”, concluyó el mediocampista, quien dejó buenas sensaciones en su regreso tras la lesión.