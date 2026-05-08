¿Tres ceremonias inaugurales? FIFA prepara varios espectáculos en la Copa Mundo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete convertirse en el evento deportivo y cultural más ambicioso de la historia del fútbol. Además del nuevo formato de 48 selecciones y de la organización conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA prepara un despliegue sin precedentes con tres ceremonias de apertura, conciertos internacionales y celebraciones especiales por el Día de la Independencia estadounidense.

FIFA planea un espectáculo cargado de identidad latina antes del debut de la selección mexicana

El torneo comenzará oficialmente el 11 de junio de 2026 con el partido inaugural entre Selección de México y Selección de Sudáfrica en el histórico Estadio Azteca. Sin embargo, un día antes ya se encenderá la fiesta mundialista con transmisiones simultáneas desde Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles, las tres sedes elegidas para las celebraciones inaugurales.

México será uno de los grandes protagonistas de la apertura. Según reportes internacionales, la FIFA planea un espectáculo cargado de identidad latina antes del debut de la selección mexicana. La banda Maná encabezaría el evento, acompañada por artistas como Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules.

En Canadá, la ceremonia se realizará el 12 de junio antes del encuentro entre Selección de Canadá y Selección de Bosnia y Herzegovina en el BMO Field. Allí se espera la participación de Michael Bublé y Alanis Morissette como figuras principales del espectáculo.

Por su parte, Estados Unidos tendrá su propia gran inauguración en el SoFi Stadium de Los Ángeles antes del duelo entre Selección de Estados Unidos y Selección de Paraguay. La estrella invitada sería Katy Perry, en un show que buscará combinar deporte, música y entretenimiento al estilo de los grandes eventos norteamericanos.

FIFA también contempla espectáculos especiales el 4 de julio para conmemorar el aniversario 250

Además, la FIFA también contempla espectáculos especiales el 4 de julio para conmemorar el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos, con celebraciones previstas en Houston y Filadelfia durante la disputa de los octavos de final.

Entre los artistas internacionales que también podrían aparecer durante el Mundial destacan J Balvin, Danny Ocean y Anitta, confirmando que la Copa Mundial 2026 buscará trascender el fútbol y convertirse en un gigantesco festival global del entretenimiento.