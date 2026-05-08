Aurélien Tchouameni rompió el silencio luego de la polémica vivida durante uno de los entrenamientos del Real Madrid y asumió públicamente su responsabilidad por los incidentes ocurridos esta semana en el vestuario merengue.

Las declaraciones de Tchouaméni llegan después de varios reportes sobre un fuerte altercado

El mediocampista francés publicó un mensaje en el que lamentó profundamente la situación y reconoció el impacto negativo que generó dentro y fuera del club.

“Lo que sucedió esta semana en el entrenamiento es inaceptable”, expresó el jugador, quien aseguró que más allá de quién tuviera la razón, los futbolistas deben ser ejemplo para los más jóvenes.

“Lo digo pensando en el ejemplo que se espera que demos a los jóvenes, ya sea en el fútbol o en la escuela. No importa quién tenga razón o no, siempre deberíamos buscar la solución más calmada para resolver un conflicto”, añadió.

Las declaraciones de Tchouaméni llegan después de varios reportes sobre un fuerte altercado durante una práctica del equipo, situación que habría generado malestar entre directivos, cuerpo técnico y aficionados madridistas.

La reacción de Tchouaméni tras el incidente con Valverde sacude al madridismo

El francés también hizo énfasis en el daño que estos episodios provocan a la imagen institucional del club. “Sobre todo, lo siento por la imagen que proyectamos del club. Sé que los aficionados, el personal, mis compañeros, la dirección, todos están profundamente decepcionados por la forma en que se ha desarrollado esta temporada. Pero la frustración no puede excusar todo”, afirmó.

Además, el mediocampista dejó claro que este tipo de situaciones no representan los valores históricos del Real Madrid. “Estos incidentes, aunque puedan ocurrir en cualquier vestuario, no son dignos del Real Madrid. Especialmente porque el Real Madrid es el club del que más se habla en el mundo”, sostuvo.

Tchouaméni evitó profundizar en responsabilidades individuales y confirmó que acepta la decisión tomada por la institución. “Ya no es momento de averiguar quién hizo qué, quién dijo qué, o quién tenía razón o no. Reconozco la sanción del club y la acepto”, concluyó el jugador francés.