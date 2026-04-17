Griezmann no se guardó nada para la que sería su última final con el Atlético Madrid

La final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad no solo definirá al campeón del torneo, sino que tendrá un componente emocional especial, ya que este podría ser el último gran partido de Antoine Griezmann con la camiseta rojiblanca.

El delantero francés, ídolo indiscutido en el Atlético, afronta este compromiso con la posibilidad de cerrar un ciclo histórico. A sus 35 años, y tras una carrera llena de éxitos tanto a nivel de clubes como con la selección francesa, todo apunta a que esta final marcaría su despedida del equipo que lo convirtió en leyenda.

Griezmann se quiere despedir del Atlético siendo campeón de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid llega a esta final con la ilusión de sumar un nuevo título a su palmarés y, al mismo tiempo, rendirle un homenaje perfecto a uno de sus jugadores más emblemáticos. Bajo la dirección de Diego Simeone, el equipo ha mostrado solidez y competitividad a lo largo del torneo, superando rivales exigentes y consolidando una identidad basada en el orden táctico y la intensidad.

Enfrente estará la Real Sociedad, un equipo que ha sabido crecer en los últimos años y que también busca hacer historia y se espera que sea un partido equilibrado, donde los detalles marcarán la diferencia. La experiencia del Atlético en finales podría ser un factor clave, pero la Real Sociedad ya ha demostrado que tiene la capacidad para sorprender en este tipo de escenarios.

Más allá del resultado, todas las miradas estarán puestas en Griezmann. Su legado en el club es incuestionable, y una actuación decisiva en esta final podría sellar su despedida de la mejor manera posible. Levantar el trofeo sería el broche de oro para una etapa inolvidable.

"Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor. "Es una final que muy pocos jugadores pueden jugar. Entonces es una inmensa alegría, un orgullo y sólo tengo ganas de estar mañana y poder dar el nivel que todos esperamos".

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¿Cuándo se jugará la final de la Copa del Rey entre Atlético Madrid vs Real Sociedad?

La final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad se jugará el sábado 18 de abril de 2026.

El partido se disputará en el estadio La Cartuja, en Sevilla, escenario habitual de las finales del torneo en los últimos años. Además, está programado para comenzar a las 14:00 horas (hora de Colombia), en lo que será uno de los eventos más esperados del calendario futbolístico español.