Mundial 2026

Grupo y rivales de Ecuador en la Copa del Mundo 2026

El seleccionado ecuatoriano quedó ubicado en el grupo E.
Daniel Zabala
Ecuador conoció grupo y rivales en el Mundial 2026
Ecuador conoció grupo y rivales en el Mundial 2026 // AFP

La Selección de Ecuador conoció este viernes 5 de diciembre su grupo y rivales en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, después de que se realizara el respectivo sorteo.

El equipo ecuatoriano quedó instalado en la zona E y deberá enfrentar a Alemania, Curazao y a Costa de Marfil.

Mundial 2026: así quedaron los grupos tras el sorteo

Se tiene previsto que el debut de Ecuador sea contra Costa de Marfil, teniendo en cuenta que ocupa la posición E4, mientras que el seleccionado africano es E3.

Grupo de Ecuador en el Mundial 2026

Grupo E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador

Posibles sedes de Ecuador en la Copa del Mundo 2026

Al quedar ubicada en el grupo E, la Selección de Ecuador jugará sus tres fechas de la primera ronda de la Copa del Mundo en Houston, Kansas City y Filadelfia.

Los estadios en los que estará el equipo ecuatoriano serán el NRG Stadium, Houston, elArrowhead Stadium, Kansas City y el Lincoln Financial Field, Filadelfia.

