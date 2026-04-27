Guardiola hace a un lado la Premier League: "prácticamente perdida"

Las ligas en Europa están a punto de llegar a su fin y lo cierto es que la Premier League dará de qué hablar al contar con Arsenal y Manchester City como competidores hasta la última jornada.

Pese a esto, Pep Guardiola parece dar por perdida la lucha por el título en Inglaterra, en unas declaraciones que sorprendieron a más de uno, ya que el City se encuentra a tres puntos del Arsenal pero con un partido menos.

"Está muy lejos", dijo Guardiola sobre la posibilidad de ganar el triplete. "Antes del último partido de liga contra el Aston Villa, diremos si hay alguna posibilidad pero por el momento está muy, muy, muy lejos".

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Del mismo modo, el entrenador español siguió con su discurso en donde desechó la Premier League al volver al segundo puesto del torneo.

"Ahora es importante que los jugadores tengan tres días libres. Les he dicho que no pensaran en fútbol y que simplemente descansaran. La temporada empieza con cinco partidos y la final de la FA Cup. Diría que la Premier League está prácticamente perdida, hemos vuelto al segundo puesto, ya veremos cómo llegamos al final", dijo ante los medios.

"Seis partidos: si ganamos, estaremos ahí; si perdemos, se acabó. La gente pregunta cómo definir al City, ¿Cuántas Champions Leagues? ¿Cuántos títulos de esto y aquello? Para definir al club, cinco Copas de la Liga y cuatro finales de la FA Cup consecutivas", valoró Guardiola.

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"Siempre puedes tener una mala tarde, un mal día con lesiones y o estar ahi. En la Premier League, siempre estuvimos ahí. Estamos de nuevo en la final, tenemos tiempo para prepararnos con nuestra afición. Ahora es fácil porque ha sido una semana dura, tanto mental como físicamente", concluyó el entrenador más ganador con el cuadro ciudadano.