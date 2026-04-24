[Video] Wilder Medina olvidó a Santa Fe y confesó de qué club es hincha

Wilder Medina volvió a aparecer en redes sociales, esta vez haciendo una revelación que sorprendió a más de uno sobre sus afinidades futboleras. El exdelantero dejó entrever de qué equipo es hincha.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el atacante, quien actualmente sigue jugando de manera aficionada, apareció en una escena cotidiana que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

El video en que Wilder Medina confiesa ser hincha de América

En las imágenes se le ve tomando una bebida en un pocillo con el escudo de América de Cali, mientras su esposa le hace una pregunta directa: “¿Por qué amaneció tan contento el monstruo?, cuente a ver”.

Entre risas, Medina respondió sin rodeos: “Clasificó mi Mechita, eso se sabe”, dejando clara su emoción por el presente del conjunto escarlata en la Liga BetPlay.

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Pero no se quedó ahí. En el mismo video, el exdelantero lanzó varias frases que reforzaron su postura: “El Campín, solo rojo, papá” y “locales donde sea”, mensajes que fueron interpretados como una muestra abierta de apoyo al América.

Incluso, aprovechó para interactuar con los aficionados al preguntar: “¿Desde qué lugar del mundo se reportan los hinchas de la Mechita?”, generando múltiples reacciones en redes sociales.

Y como si fuera poco, también calentó el ambiente de cara al clásico vallecaucano: “Y el sábado clásico… que se tengan esos del Cali”, añadió, en tono desafiante.

Santa Fe, lo mejor en la carrera de Wilder Medina

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas, especialmente porque Medina vivió uno de los mejores momentos de su carrera con Independiente Santa Fe, club que lo acogió en 2013 tras un periodo complicado fuera de las canchas.

De hecho, el propio Monstruo había manifestado en varias ocasiones su cercanía con el equipo bogotano, donde tuvo dos etapas entre 2013 y 2014, con un paso intermedio por Barcelona de Guayaquil.

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Sin embargo, este reciente video parece marcar un giro en su discurso público, dejando la sensación de que, más allá de su historia profesional, su corazón estaría inclinado hacia América de Cali, algo que seguirá dando de qué hablar entre los aficionados.