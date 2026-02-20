Guardiola le quita la presión al City: "Queda una eternidad"

Pese a que falta temporada, lo cierto es que la Premier League se encuentra en un momento clave en donde Arsenal o Manchester City

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que queda una eternidad para que se decida la Premier League y que no podría importarle menos la carrera por el título.

El City, que es segundo en la tabla, con 53 puntos, cinco puntos por detrás del Arsenal (58), depende de sí mismo para llevarse el título y si gana los próximos doce partidos conquistarán su séptima Premier en los últimos nueve años.

"No les he hablado a mis jugadores sobre ello", dijo Guardiola este viernes, después de que el Arsenal tropezara entre semana contra el Wolverhampton Wanderers.

"Sólo hablamos del Newcastle, del Newcastle y del Newcastle (su rival del sábado). No hemos hablado de la clasificación, ni de nuestra posición ni de nada de eso. No me podría importar menos porque aún quedan doce partidos por jugarse. Si me preguntas esto mismo cuando queden dos o tres partidos, tendrás tu respuesta, pero quedan doce partidos, es una eternidad", agregó el preparador de Sampedor.

A pesar de no haber tenido una campaña completamente dominante, el City se mantiene como uno de los protagonistas del campeonato. Actualmente pelea por el liderato y sigue muy cerca de la cima de la tabla, con la posibilidad de recortar distancias en las jornadas restantes de la temporada.