[Fotos] Millonarios presentó oficialmente su camiseta alternativa para 2026

Millonarios FC confirmó oficialmente su camiseta alternativa para 2026 y puso fin a las especulaciones que circularon en las últimas semanas. La prenda que se había filtrado previamente en redes sociales, es finalmente la que el club utilizará como segunda equipación durante la temporada.

A través de sus canales oficiales, el equipo embajador publicó las imágenes de la nueva indumentaria, ratificando que el diseño que generó debate entre los hinchas era el definitivo. De esta manera, quedó claro que no hubo modificaciones frente a lo que ya se había conocido públicamente.

La camiseta fue presentada con un lanzamiento digital en el que participaron varios jugadores del plantel profesional. Andrés Llinás, Stiven Vega, David Mackalister Silva, Carlos Darwin Quintero y Jorge Arias fueron los encargados de modelar la nueva prenda en las fotografías oficiales compartidas por el club.

Detalles de la nueva camiseta de Millonarios

El diseño tiene un tono azul claro predominante acompañado de detalles en rosado, una combinación que rompe con el azul tradicional que históricamente ha identificado al equipo. La propuesta forma parte de la línea diseñada por Adidas para esta temporada.

El lanzamiento se da en un año especial para la institución, que celebra su aniversario número 80, motivo por el cual cada detalle en torno a la indumentaria genera especial atención entre los aficionados. La camiseta principal había sido bien recibida, mientras que la alternativa despertó opiniones divididas.

En redes sociales, algunos hinchas expresaron su inconformismo por el cambio en la paleta de colores, argumentando que se aleja de la identidad clásica del club. Sin embargo, otros sectores valoraron la apuesta arriesgada y la intención de innovar en una temporada conmemorativa.

Más allá de la polémica, lo cierto es que la camiseta alternativa ya es oficial y comenzará a utilizarse en los próximos compromisos de Liga BetPlay y, en caso de avanzar a fase de grupos de Copa Sudamericana, en ese certamen.

Con esta presentación, Millonarios completa oficialmente su paquete de indumentaria para la temporada, reforzando su estrategia de marca en un año histórico para la institución.