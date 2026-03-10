Neymar suma nuevo problema en Fecha FIFA y Mundial: Ancelotti no lo convocaría

Llegó marzo que será uno de los últimos puntos para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. La selección de Brasil enfrentará a su similar de Francia y a Croacia a finales del mes para poder llegar con la regularidad deseada y con exámenes antes de la cita orbital.

En la pre convocatoria de Carlo Ancelotti para estos dos partidos de la Fecha FIFA de marzo aparece el nombre de Neymar Jr que poco a poco se viene ganando la confianza del entrenador italiano con la posibilidad de figurar en esa lista de 26 jugadores.

Rodrygo se pierde el Mundial y este detalle le abriría la puerta al extremo del Santos de Brasil. Sin embargo, ‘Carletto’ ha dejado claro que para que se cumpla su llamado a la selección, el ex Barcelona tendrá que estar en su mejor nivel físico. No convocará por su nombre ni por el pasado del futbolista.

Aunque está en la lista preliminar, su físico no es el mejor y en Santos tomar una decisión que lo condena frente a la mirada del entrenador italiano que estará presente en el próximo partido del club paulista.

CARLO ANCELOTTI IRÁ A VER AL SANTOS Y NEYMAR NO JUGARÁ

Fue el medio Globo Esporte quien reseñó que Neymar está en la convocatoria preliminar para la Fecha FIFA de marzo. Esto podría cambiar, pues, en el mismo portal aseguran que, “Ancelotti viaja a Mirassol, pero el delantero se perderá el partido con el Santos”.

Se trata de una decisión de Juan Pablo Vojvoda, entrenador argentino del Santos que quiere preservar y guardar a Neymar para el próximo partido contra el Corinthians en uno de los clásicos paulistas. Ese encuentro será el domingo 15 de marzo.

Con la ausencia de Neymar en un encuentro en el que Carlo Ancelotti iba precisamente a verlo se abren más problemas en su futuro y en su posible convocatoria oficial para medirse con Francia y Croacia en los dos partidos amistosos de marzo previo al Mundial.

Si Neymar suma minutos en el partido ante Corinthians con Santos el 15 de marzo, esto le podría abrir la puerta de la selección, dependiendo en su protagonismo. Hace unos partidos, el extremo marcó dos goles en la victoria ante Vasco da Gama por el Brasileirao.

El entrenador italiano había dejado claro que la convocatoria oficial para los juegos ante Francia y Croacia se dará a conocer el lunes 16 de marzo, un día después del duelo contra Corinthians en el que se espera el regreso del astro brasileño. Esta base podría ser clave para confirmar la lista del Mundial.