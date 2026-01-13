Gustavo Cuéllar se divorcia de Gremio y club colombiano podría ficharlo

Uno de los futbolistas que supo vestir la camiseta de la Selección Colombia, pero que no estaría en los planes del técnico Néstor Lorenzo para lo que será el Mundial 2026 es el mediocampista Gustavo Cuéllar, quien pertenece al Gremio de Brasil y juega en este club brasileño desde enero del 2025.

El pivote nacido en Barranquilla hace 33 años viene de una floja campaña con Gremio y tanto las directivas como el cuerpo técnico del equipo ‘Tricolor dos Pampas’ no lo tiene en sus planes para lo que será la temporada 2026, así que el futbolista colombiano deberá buscar nuevos horizontes.

Gremio tomó decisión con Gustavo Cuéllar; tendrá que buscar nuevo equipo

De acuerdo con información del diario brasileño GZH, el mediocampista colombiano deberá buscar nuevo club para este 2026 y las directivas de Gremio analizan su venderlo de forma definitiva o cederlo en condición de préstamo, sabiendo que Cuéllar tiene contrato con el ‘Tricolor dos Pampas’ hasta diciembre de este año.

El medio brasileño asegura que “el bajo rendimiento en el campo de Cuéllar, su alto salario y la actividad de Gremio en el mercado de fichajes en búsqueda de otro centrocampista defensivo han colocado al colombiano en la lista de jugadores disponibles para ser traspasado”.

El club colombiano que podría repatriar a Gustavo Cuéllar

El mediocampista defensivo nunca logró asentarse como titular en Gremio y solo pudo disputar 28 partidos en el 2025, jugador que recordemos llegó como agente libre al equipo brasileño luego de probar experiencia en el club árabe de Al-Shabab.

Así las cosas, Cuéllar deberá moverse rápido en este mercado de fichajes y empezar a mostrar su hoja de vida a otros clubes, mediocampista que podría volver a la Liga BetPlay ante el posible desinterés de equipos del extranjero por tenerlo en sus filas, por eso, el Deportivo Cali podría alzar la mano y repatriar al colombiano, club ‘azucarero’ donde Gustavo surgió como profesional y jugó durante 6 años.

El equipo de Gamero, que sigue conformando su nómina para los desafíos del 2026, no vería con malos ojos un arribo de Gustavo Cuéllar, que es un jugador querido por la hinchada y que goza de una experiencia importante que puede ser útil para cualquier club colombiano, habrá que esperar si se despierta el interés en el cuadro 'azucarero' ante la incertidumbre del mediocampista en saber dónde continuará su carrera.