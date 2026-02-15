Carlos Andrés Gómez ya es figura de Vasco ¿Merece un cupo en la Selección Colombia?

El futbolista colombiano Carlos Andrés Gómez se destaca cada vez más como una de las grandes figuras de Vasco Da Gama. Desde que llegó al 'Gigante da Colina', Gómez se ha convertido en un indiscutido por parte del técnico Fernando Diniz y también se ha ganado los elogios de la afición.

En la jornada del sábado 14 de febrero, el colombiano fue calificado como la figura de Vasco Da Gama en la victoria en los penales sobre Volta Redonda en los cuartos de final del Campeonato Carioca.

A Gómez se le valoró con 8,1 unidades, según el portal internacional Sofa Score. Igualmente, Globo Esporte destacó al extremo por ser el "único jugador peligroso de Vaso".

"Se enfrentó a una doble marca de Volta Redonda, pero aun así, fue el único jugador peligroso del Vasco en la primera parte. Mejoró su rendimiento en la segunda mitad y creó buenas ocasiones para el equipo. Hubo tres disparos peligrosos tras el descanso. No fue el partido más brillante del colombiano, pero aun así, fue el jugador más consistente entre los titulares", describió Globo Esporte.

Carlos Andrés Gómez busca un lugar en la Selección Colombia para el Mundial

Lo hecho por Carlos Andrés Gómez con la camiseta de Vasco Da Gama seguramente ha puesto a penar al director técnico Néstor Lorenzo con la posibilidad de incluirlo en la lista final que disputará la Copa del Mundo.

Por lo pronto, se esperaría que Gómez integre la nómina del equipo nacional que jugará los amistosos contra Croacia y Francia del mes de marzo en Estados Unidos.

Con su desequilibrio, el extremo de 23 años podría brindar alternativas, principalmente por la banda izquierda, o incluso ser el recambio de Luis Fernando Díaz.

Carlos Andrés Gómez ya ha vestido la camiseta de la Selección Colombia de mayores al haber sido convocado y sumado minutos en los partidos amistosos contra Venezuela y México, mientras que oficialmente debutó en el duelo frente a Uruguay por la Eliminatoria en Montevideo.