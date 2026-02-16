Se despide el cuarto técnico de la Liga Betplay: equipo lo hizo oficial

La fecha 7 de la Liga Betplay no solamente trajo consigo movimientos interesantes en la tabla de posiciones, resultados sorpresivos y el liderato absoluto por una nueva jornada por parte de Internacional de Paraguay, sino que también le costó el cargo a otro director técnico de la competencia.

En esta ocasión llega a ser Boyacá Chicó el protagonista de esta nueva novela, ya que una nueva derrota en la competencia frente a Fortaleza en el Estadio de Techo y el peligro de la permanencia en la primera división del FPC, le terminaron costando el cargo a Flabio Torres, tal como lo dio a conocer el propio equipo a través de un comunicado oficial en sus redes sociales.

Flabio Torres deja de ser DT de Boyacá Chicó

El torneo de apertura en la máxima división del FPC comenzó bastante exigente en cuanto a lo deportivo, dejando la tabla de posiciones bastante pareja tras los primeros siete partidos que se han disputado, pero también calentando todo en la zona del descenso, en donde Boyacá Chicó es uno de los que más peligra.

Aunque el cuadro 'ajedrezado' todavía no tiene un puesto asegurado en el descenso, las directivas del club quieren prevenir que se dé esta situación, por lo que tomaron la decisión de destituir del cargo como director técnico a Flabio Torres.

Bajo el mando del estratega tolimense de 55 años, Chicó solamente ha sumado una victoria y cinco derrotas casi de manera consecutiva a lo largo del semestre de apertura. Este mal arranque alarmó a la mesa directiva y ahora están en busca de un nuevo estratega que les ayude a corregir resultados.

La derrota 2-1 ante Fortaleza, en condición de visitante, fue la "gota que derramó el vaso" y por el momento no se ha hecho oficial quién asumirá el cargo de director técnico en la institución boyacense.

Próximo partido de Boyacá Chicó sin Flabio Torres

El siguiente reto del equipo 'ajedrezado' será en condición de local recibiendo a Águilas Doradas, otro de los equipos que no llega con buen presente deportivo y del cual se podría aprovechar Boyacá Chicó para regresar a la victoria.

Este duelo, aunque sin un técnico todavía oficial para asumirlo por parte del Chicó, se llevará a cabo el domingo 22 de febrero sobre las 18:10 hora local.