Gustavo Puerta cambiaría de club antes del Mundial: grande de Italia lo busca

Los jugadores de la Selección Colombia se siguen robando el protagonismo en el mercado de fichajes de alrededor del mundo, llegando principalmente a las grandes ligas de Europa, tal como lo hicieron Luis Suárez, Luis Díaz, Yáser Asprilla y ahora como lo haría el propio Gustavo Puerta.

El mediocampista de 22 años ha dado de qué hablar desde que arribó a Real Racing en la segunda división del fútbol español, en donde su rendimiento ha sido bastante bueno y lo ha llevado a ser visto por uno de los equipos más grandes de Italia, la Lazio.

Gustavo Puerta podría salir de Real Racing antes del Mundial

El mediocampista de la Selección Colombia es uno de los jugadores más importantes que hay actualmente en la 'tricolor' desde que salió del FPC cuando jugaba con Bogotá FC, para dar el salto hacia Europa y jugar con el Bayern Leverkusen.

La presencia de Gustavo Puerta en Alemania, Inglaterra y España lo llevaron a ser visto por Néstor Lorenzo para jugar con la selección absoluta, con la cual ya debutó con gol y se espera pueda ganar un cupo a la cita mundialista del presente año.

Algo que lo podría ayudar a consolidarse en el equipo del estratega argentino, sería un posible cambio de equipo a una de las ligas de mayor nivel como lo es la Serie A de Italia, ya que la Lazio estaría interesada en ficharlo, al igual que otros clubes de Portugal y España.

Real Racing evalúa la situación, pero se espera que la oferta que pueda llegar sea de al menos 20 millones de euros.

¿Cómo le ha ido a Gustavo Puerta jugando con Real Racing?

El colombiano arribó en la temporada 2025/26 desde la segunda división del fútbol de Inglaterra y desde entonces se ha podido consolidar como una pieza clave en la zona del mediocampo para Real Racing, habiendo jugado 18 partidos, más de 1.300 minutos dentro del terreno de juego en los cuales ya se ha podido reportar con tres goles y una asistencia.