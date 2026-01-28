[Video] Juan Fernando Quintero hizo doblete en River Plate vs Gimnasia

Juan Fernando Quintero tuvo una noche redonda con River Plate este miércoles 28 de enero, al marcar un doblete en el partido frente a Gimnasia por la segunda fecha del torneo argentino.

El compromiso se disputa en el estadio Más Monumental, donde el mediocampista colombiano volvió a ser determinante en el conjunto Millonario.

El primer tanto llegó al minuto 41 del primer tiempo, cuando el antioqueño ejecutó un tiro libre frontal al área del Lobo y, con el borde interno, superó la barrera para vencer al arquero.

Video del gol de tiro libre de Juan Fernando Quintero contra Gimnasia

Ese gol le permitió a River irse al descanso con ventaja mínima, ratificando el dominio del equipo y el protagonismo de Quintero en la generación de juego.

Ya en el segundo tiempo, apenas a los cuatro minutos, Juanfer volvió a aparecer en el marcador para ampliar la diferencia.

El colombiano aprovechó una asistencia desde el costado izquierdo del área, a ras de piso, y definió con su pierna zurda a la base del primer palo.

La acción dejó sin reacción al guardameta rival y confirmó el gran momento futbolístico del volante creativo.

Con esta actuación, Quintero sigue enviando señales positivas de cara a una posible convocatoria a la Selección Colombia, pensando en el Mundial de 2026.

Kendry Páez jugará en River Plate

Además, River Plate continúa atento al mercado de fichajes y en las próximas horas podría oficializar la llegada del ecuatoriano Kendry Páez, quien arribaría a préstamo tras su paso por Racing de Estrasburgo y con contrato vigente con Chelsea.