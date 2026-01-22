Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Gustavo Puerta

Gustavo Puerta recibió premio en España; busca lugar en la Selección Colombia

El mediocampista colombiano se ha convertido en una de las figuras de Racing de Santander.
Daniel Zabala
Gustavo Puerta recibió premio en España
Gustavo Puerta recibió premio en España // AFP y Racing de Santander

El colombiano Gustavo Adolfo Puerta Molano sigue destacándose en el fútbol de España al ser una de las figuras del Racing de Santander de la Segunda División.

Actualmente, Puerta y el equipo 'verdiblanco' son líderes de la segunda división de España y están muy cercas del ascenso al contar con 41 puntos.

Ajax pone la mirada en un jugador de la Selección Colombia

Lea también

Ajax pone la mirada en un jugador de la Selección Colombia

Gustavo Puerta recibió importante premio

Este jueves 22 de enero, Gustavo Puerta recibió un importante premio al recibir el reconocimiento que lo destacada por ser el mejor jugador de Racing de Santander en el mes de diciembre.

En diciembre de 2025, Gustavo Puerta disputó tres partidos con la camiseta de Racing de Santander, en los que recibió buena calificación, según SofaScore.

En el triunfo en condición de visita 3-2 sobre Cádiz, Puerta fue titular y además dio una asistencia, por lo que tuvo una puntuación de 7 puntos.

[VIDEO] Otro colombiano marcó doblete en Champions League: Lorenzo pendiente

Lea también

[VIDEO] Otro colombiano marcó doblete en Champions League: Lorenzo pendiente

Por otro lado, en el empate 1-1 con Leganés, el colombiano fue calificado con 7.1 puntos.

Finalmente, Gustavo Puerta jugó 45 minutos en el triunfo 2-1 de Racing sobre Villarreal en la Copa del Rey.

En esta nota

Gustavo Puerta Liga de España Futbolistas colombianos en el exterior Fútbol Colombiano Deporte Colombiano