Gustavo Puerta recibió premio en España; busca lugar en la Selección Colombia

El colombiano Gustavo Adolfo Puerta Molano sigue destacándose en el fútbol de España al ser una de las figuras del Racing de Santander de la Segunda División.

Actualmente, Puerta y el equipo 'verdiblanco' son líderes de la segunda división de España y están muy cercas del ascenso al contar con 41 puntos.

Lea también Ajax pone la mirada en un jugador de la Selección Colombia

Gustavo Puerta recibió importante premio

Este jueves 22 de enero, Gustavo Puerta recibió un importante premio al recibir el reconocimiento que lo destacada por ser el mejor jugador de Racing de Santander en el mes de diciembre.

En diciembre de 2025, Gustavo Puerta disputó tres partidos con la camiseta de Racing de Santander, en los que recibió buena calificación, según SofaScore.

En el triunfo en condición de visita 3-2 sobre Cádiz, Puerta fue titular y además dio una asistencia, por lo que tuvo una puntuación de 7 puntos.

Por otro lado, en el empate 1-1 con Leganés, el colombiano fue calificado con 7.1 puntos.

Finalmente, Gustavo Puerta jugó 45 minutos en el triunfo 2-1 de Racing sobre Villarreal en la Copa del Rey.