[VIDEO] Otro colombiano marcó doblete en Champions League: Lorenzo pendiente

Nueva fecha de la UEFA Champions League con la presencia de los futbolistas colombianos que quieren dar golpes en la fase de la liga para sellar la clasificación de cara a los octavos de final y seguir ilusionándose con la posibilidad de pelear por el título más prestigioso.

En medio de la séptima y penúltima jornada de la Liga de Campeones, los representantes de Colombia siguen dando de qué hablar gracias a un doblete de Luis Javier Suárez y con el regreso de Luis Díaz como los dos más importantes. Sin embargo, también está el Qarabag de Azerbaiyán que tiene en sus filas a Kevin Medina como defensor central y al delantero, Camilo Durán.

Qarabag juega de local ante el Eintracht Frankfurt en un vibrante partido de realidades distintas, dado que el cuadro azerbaiyano está peleando por sellar la clasificación a los Play-Offs, mientras que los alemanes están en la parte de abajo y tendrán que sumar de a tres en los juegos que les quedan.

GOL DE CAMILO DURÁN PARA ABRIR EL MARCADOR EN LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Arrancando el partido, Camilo Durán se ubicó en el área rival para buscar acciones de gol. El delantero fue fundamental a los cuatro minutos para dar el primer golpe en el encuentro. Tras un centro raso, el balón rebotó en un zaguero del Eintracht Frankfurt y entre Durán y un compañero, vencieron a puerta vacía el arco alemán.

Camilo Durán ya viene dando de qué hablar en la campaña con goles. Marcó ante el Benfica y ahora con el Eintracht Frankfurt, además es uno de los jugadores más importantes de la liga de Azerbaiyán. Sus goles pueden asomarse de cara a una convocatoria para la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo.









Con 23 años, Camilo Durán podría llamar la atención de Néstor Lorenzo, entrenador que seguramente estará pendiente de estos compromisos de la UEFA Champions League para convocar al atacante en los próximos amistosos o en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, gracias a que la lista de convocados se amplió a 26 jugadores.

En los siguientes minutos del compromiso, el Qarabag no pudo mantener el marcador después del gol de Can Uzun y, en el segundo tiempo, llegó el segundo tanto del Eintracht Frankfurt, gracias a Farès Chaïbi.

OCTAVO COLOMBIANO EN MARCAR DOBLETE EN LA CHAMPIONS LEAGUE

Siguiendo los pasos de Adrián Ramos, Jackson Martínez, Felipe Pardo, Radamel Falcao García, Duván Zapata, Luis Díaz, Luis Javier Suárez y ahora Camilo Durán que logró empatar en el segundo tiempo el juego ante el Eintracht Frankfurt.





En una jugada similar a la de su primer gol, el lateral, Elvin Cafarguliyev desbordó y envió un centro raso que Camilo Durán solo tuvo que empujar la pelota al fondo para marcar el segundo tanto que puso el empate del Qarabag. Al último segundo, los locales pusieron el tercer tanto para afianzarse dentro de los puestos de Play-Offs.