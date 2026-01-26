Guzmán Corujo, recién salido del Cali, jugará en un 'grande' de América

El defensor uruguayo Guzmán Corujo definió su futuro inmediato tras su reciente salida del Deportivo Cali y todo indica que dará un salto importante en su carrera. El zaguero llegará a un 'grande' del continente, luego de quedar en libertad de acción al cierre del año 2025.

Se conoció que Corujo será nuevo jugador de San Lorenzo de Almagro, uno de los equipos históricos del fútbol argentino. El defensor arribará al club de Boedo en condición de agente libre, lo que facilitó las negociaciones entre las partes.

Corujo, de 29 años, se desempeña como defensa central y terminó su vínculo con el Deportivo Cali tras no llegar a un acuerdo de renovación. Su salida se dio luego de una temporada en la que tuvo continuidad, aunque el club vallecaucano optó por no extender su contrato.

Estadísticas de Guzmán Corujo en Deportivo Cali

Durante el año 2025, el zaguero disputó 24 partidos oficiales con la camiseta del Cali, siendo una alternativa recurrente en la zona defensiva. Su rendimiento fue correcto, aunque no alcanzó para asegurar su permanencia en el plantel azucarero.

Con 1,89 metros de estatura, Corujo se caracteriza por su fortaleza en el juego aéreo y su presencia física en el fondo. Estas cualidades habrían sido determinantes para que San Lorenzo se interesara en sumarlo a su proyecto deportivo.

El defensor llega bien parado en lo deportivo, ya que aterriza en uno de los clubes más importantes de Argentina. Si bien San Lorenzo atraviesa un momento institucional complejo, el equipo tiene la intención de ser competitivo y pelear en el fútbol local.

Trayectoria de Guzmán Corujo

Antes de su paso por el Deportivo Cali, Guzmán Corujo construyó una carrera internacional que incluye experiencias en Nacional de Montevideo, el Charlotte FC de Estados Unidos y el Cukaricki de Serbia, lo que le ha permitido adquirir rodaje en distintos contextos futbolísticos.

Esa trayectoria internacional fue otro de los factores que convenció a la dirigencia azulgrana, que busca reforzar su defensa con jugadores de experiencia y recorrido, sin realizar una gran inversión económica.

Se espera que en los próximos días San Lorenzo de Almagro haga oficial la llegada de Guzmán Corujo, quien afrontará así un nuevo reto en su carrera, esta vez en el exigente fútbol argentino y con la camiseta de un club histórico del continente.