Haaland ya dio por perdido el partido de Noruega contra Brasil

Poco a poco se van definiendo las mejores 16 selecciones del mundo y uno de los primeros cruces que se confirmó en esta nueva instancia fue el de Noruega frente a Brasil.

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La Selección de Noruega ha tenido una destacada participación desde el inicio de la fase de grupos y poco a poco se fue convirtiendo en candidata. Sin embargo, su principal referente, Eerling Haaland no se mostró optimista con respecto a lo que pueda llegar a pasar en el duelo frente a Brasil.

Haalan no cree que le puedan ganar a Brasil

Erling Haaland reconoció que enfrentar a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 será uno de los mayores desafíos de su carrera con la selección de Noruega.

El delantero admitió que existe una lógica preocupación por medirse a una de las potencias históricas del fútbol mundial, aunque dejó claro que su equipo afrontará el compromiso con la ilusión de dar la sorpresa y continuar avanzando en el torneo.

El delantero también explicó que la preocupación no pasa únicamente por el talento individual de los brasileños, sino por la experiencia que poseen en este tipo de instancias. Según Haaland, la capacidad de Brasil para manejar la presión en los partidos de eliminación directa representa una de las mayores fortalezas del equipo sudamericano.

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Las declaraciones del atacante reflejan una mezcla de respeto y ambición. Haaland reconoce la magnitud del reto que representa enfrentar a la cinco veces campeona del mundo, pero al mismo tiempo transmite confianza en el trabajo realizado por Noruega durante el torneo.

"Vamos a los octavos de final, habrá equipos excelentes. No será fácil, hay que ser realistas. No sé si lo lograremos. Nos hemos preparado mucho y seguimos muy preparados".

Tabla de goleadores del Mundial

1 Lionel Messi Argentina 6

1 Kylian Mbappé Francia 6

3 Erling Haaland Noruega 5

4 Vinícius Júnior Brasil 4

4 Ousmane Dembélé Francia 4

6 Jonathan David Canadá 3

6 Julio Enciso Paraguay 3

6 Kai Havertz Alemania 3