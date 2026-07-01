Michael Olise advierte a Bayern Múnich y tendría en la mira a su nuevo equipo

Michael Olise volvió a quedar en el centro de las conversaciones del mercado de fichajes. Horas después de ser una de las figuras en la clasificación de Francia a los octavos de final del Mundial 2026, el extremo sorprendió al borrar todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, un movimiento que muchos interpretan como una señal sobre su futuro.

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El atacante, que milita en el Bayern Múnich, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Su gran nivel con el club alemán y con la selección francesa lo ha convertido en uno de los futbolistas más cotizados del mundo y ha despertado el interés de varios gigantes europeos.

Olise solicitó reunirse con la dirigencia del Bayern

En los últimos días también se conoció que Olise habría solicitado una reunión con la dirigencia del Bayern Múnich para definir su continuidad una vez termine la participación de Francia en la Copa del Mundo. Hasta ahora, el jugador no ha manifestado públicamente su intención de salir del club.

Según distintas versiones de la prensa europea, el encuentro serviría para conocer los planes de ambas partes. Mientras el futbolista escucharía la propuesta del club, el Bayern tendría preparada una mejora salarial para convertirlo en uno de los jugadores mejor remunerados de la plantilla.

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Pese a ello, el nombre de Olise continúa siendo relacionado con el Real Madrid. Incluso, recientemente trascendió que el conjunto alemán mantiene su postura de no negociar al francés, al considerar que es una pieza fundamental del proyecto deportivo.

El Bayern Múnich, equipo en el que también juega el colombiano Luis Díaz, tiene al extremo con contrato vigente hasta 2029, por lo que cuenta con margen para manejar cualquier negociación que pueda surgir durante este mercado de fichajes.

La trayectoria de Michael Olise

Nacido en Londres, Inglaterra, Olise decidió representar a la selección de Francia a nivel internacional. En su proceso de formación pasó por las divisiones menores de Arsenal, Chelsea, Manchester City y Reading, antes de consolidarse como profesional en Crystal Palace y posteriormente dar el salto al Bayern Múnich.

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¿Cuánto cuesta el traspaso de Michael Olise?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el extremo francés es uno de los jugadores de mayor valor de mercado del planeta, con una cotización cercana a los 150 millones de euros, lo que explica el interés que ha despertado entre varios de los clubes más poderosos de Europa.

Por ahora no existe una decisión oficial sobre su futuro. Sin embargo, el hecho de haber solicitado una reunión con la dirigencia bávara y de borrar el contenido de sus redes sociales alimentó las especulaciones en torno a un posible cambio de rumbo una vez concluya el Mundial 2026.