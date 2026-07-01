Tabla de goleadores del Mundial tras el doblete de Mbappé

Se siguen definiendo los equipos que avanzarán a los octavos de final de la competencia, en donde ya la Selección de Francia escribió su nombre al vencer a Suecia, pero de igual manera se intensifica la lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026.

La disputa está más emocionante que nunca y tiene un nuevo protagonista en la cima, Kylian Mbappé volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores futbolistas del planeta al marcar un doblete en la contundente victoria 3-0 de Francia sobre Suecia en los dieciseisavos de final.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

La victoria de Francia sobre Suecia no solamente le aseguró la clasificación de los dirigidos por Didier Deschamps a los octavos del torneo, sino que con dos anotaciones de Mbappé logró alcanzar los seis goles en la presente edición e igualó el liderato de la tabla de goleadores del campeonato que era comandada por Lionel Messi.

Su primer tanto en el cierre de la primera parte le abrió el camino hacia la victoria, mientras que el segundo terminó por sentenciar el encuentro frente a una selección sueca que nunca encontró la manera de frenar el poder ofensivo de los galos.

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La actuación del atacante del Real Madrid confirmó el extraordinario momento que atraviesa y lo consolidó como uno de los grandes candidatos a quedarse con el premio al máximo artillero del Mundial, disputa que tiene nada más y nada menos que con Lionel Messi.

1. Lionel Messi (Argentina) – 19 goles

2. Kylian Mbappé (Francia) – 18 goles

3. Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles

4. Ronaldo (Brasil) – 15 goles

5. Gerd Müller (Alemania) – 14 goles

6. Just Fontaine (Francia) – 13 goles

7. Pelé (Brasil) – 12 goles

8. Sándor Kocsis (Hungría) – 11 goles

9. Jürgen Klinsmann (Alemania) – 11 goles

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Próximo partido de Mbappé con Francia en el Mundial

El siguiente reto del capitán de 27 años será en los octavos de final frente a una de las selecciones revelación del campeonato, Paraguay, la cual avanzó al dejar eliminada a Alemania.

Este encuentro entre europeos y sudamericanos se llevará a cabo el sábado 4 de julio sobre las 16:00 hora Colombia en el Estadio Filadelfia.