Habría decisión de último momento con David Ospina para enfrentar a Millonarios

Cada vez falta menos para que se vuelvan a encontrar Millonarios y Atlético Nacional, en esta ocasión a nivel internacional para definir quién se quedará con el cupo para la fase de grupos de la Copa Sudamericana y los respectivos premios que otorga la competencia por estos hechos.

Atlético Nacional llega como firme candidato a quedarse con el cupo a la próxima instancia del certamen por el buen presente deportivo con el que llega a la competencia y porque auspiciará como local en Medellín, sino por la cantidad de nombres importantes con los que cuenta en su plantilla y en donde justamente se encuentra David Ospina, aunque Diego Arias tendría planes diferentes con el tema de los guardametas para este duelo.

Ospina sería sustituido en la tanda de penales ante Millonarios

El Estadio Atanasio Girardot será el escenario deportivo que se encargue de albergar este partidazo que hizo sold out en cuanto a boletería, lo que contará como una ventaja para Atlético Nacional y una auténtica presión para el equipo que comanda Fabián Bustos.

El historial del cuadro 'embajador' en Medellín es bastante favorable, lo que podría llegar a jugar en contra de la escuadra encabezada por Diego Arias y por lo cual tendrá que tomar serias medidas en cuanto a la conformación del 11 titular, el planteamiento táctico y los respectivos cambios.

David Ospina justamente vendría a ser una de las piezas clave durante los 90 minutos, pero hay una situación en donde el experimentado guardameta tiene una seria desventaja y es en las tandas de penales, tal como lo ha demostrado con el pasar de los años en equipos como el Arsenal, Napoli, Al Nassr y la propia Selección Colombia.

Es por ello que desde Medellín ya se habla del cambio de portero por 'Chipi Chipi' Castillo en caso de que el encuentro se llegue a ir hasta esta instancia. Harlen cuenta con un mejor historial en estas circunstancias y es un movimiento que se hace comúnmente en el mundo del fútbol, aunque también todo dependería del rendimiento de Ospina en el transcurso del tiempo reglamentario.

Árbitro para el partido Nacional vs Millonarios

La designación del brasileño Wilton Sampaio para dirigir el duelo entre Millonarios y Atlético Nacional por Copa Sudamericana ha generado expectativa, no solo por la magnitud del partido, sino por el perfil internacional del juez. Sampaio, árbitro FIFA desde 2013, cuenta con una amplia trayectoria en torneos de alto nivel, incluyendo Copas del Mundo, Copa Libertadores y Eliminatorias sudamericanas.