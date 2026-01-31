Hamburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO: Bundesliga ¿dónde ver? Hora y canal de TV

Continúan las acciones de la presente edición de la Bundesliga, competencia donde el Bayern Múnich vuelve a tener acción este sábado 31 de enero, duelo en condición de visitante contra el Hamburgo por la fecha 20 del certamen.

El equipo donde milita el colombiano Luis Díaz quiere reivindicarse tras la sorpresiva derrota sufrida el pasado fin de semana contra el Augsburgo, partido de local donde perdió el invicto que llevaba en esta competencia.

Lea también: [Video] Locura total con Messi; así fue recibido en Medellín

Aunque el Bayern Múnich cayó en la fecha pasada, el equipo ‘bávaro’ sigue líder del torneo con 50 puntos, 11 unidades más que su inmediato perseguidor el Hoffenheim, que también juega este sábado su partido de la fecha 20 contra el Unión Berlin.

Por su parte, el Hamburgo no lleva a cabo su mejor campaña y se ubica de momento en la casilla 15 con 18 puntos, buscando sumar puntos en este partido que le ayuden a alejarse de la zona del descenso.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Hamburgo vs. Bayern Múnich

El partido de la fecha 20 en la presente edición de la Bundesliga se llevará a cabo este sábado 31 de enero a partir de las 12:30 horas del mediodía en Colombia, duelo que se podrá ver en este país y toda Latinoamérica por ESPN y la plataforma en ‘streaming’ de Disney+.

En países de Centroamérica se podrá disfrutar del compromiso por Sky Sports, señal que junto con izzi también transmitirá el partido para México, en España por DAZ, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar ESPN y fuboTV.

Lea también Hermano de Luis Díaz dejó al Junior: firmó con su nuevo equipo

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 12:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 13:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 14:30 horas

ET Estados Unidos: 12:30 horas

PT Estados Unidos: 9:30 horas.