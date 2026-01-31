Hermano de Luis Díaz dejó al Junior: firmó con su nuevo equipo

Mientras Luis Fernando Díaz Marulanda triunfa en el Bayern Múnich de la Bundesliga firmando sus mejores registros en sus primeros seis meses, la historia con su hermano, Jesús Manuel ha sido distinta. El mediocampista de 21 años arrancó su carrera deportiva de forma similar a la de ‘Lucho’ buscando un lugar en el Barranquilla FC.

Luego de jugar 31 partidos en Barranquilla FC, saltó al fútbol europeo en donde alcanzó a estar en el FC Porto en calidad de cedido. Sin embargo, el volante no tuvo la mejor de la suerte quedando relegado en el primer equipo del cuadro portugués. Su experiencia en Portugal fue en las divisiones menores sumando un puñado de minutos.

Tras finalizar el préstamo en julio de 2023, regresó al Barranquilla hasta 2025 donde se unió al Junior de Barranquilla sumando tres partidos en el año. Jesús también persigue el sueño de llegar lejos en clubes europeos, especialmente después de estar en el Porto.

JESÚS DÍAZ TIENE NUEVO EQUIPO EN EL FÚTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO

Con esa necesidad de sumar regularidad para poder seguir los pasos de su hermano que ha triunfado bastante en Europa, el mediocampista de 21 continuará su trayectoria deportiva en un equipo del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) que juega en el Torneo BetPlay, de acuerdo con información de Felipe Sierra.

Se trata del nuevo equipo, Independiente Yumbo que tomó al Atlético Huila tras lo sucedido con el Estadio Guillermo Plazas Alcid y con el apoyo del municipio del Valle del Cauca que les tendió la mano para que jueguen los partidos de local en Yumbo.

Seguramente, Jesús Díaz, que dejó el Junior en condición de cedido para el Independiente Yumbo podrá ser titular y ganarse los minutos necesarios para convencer en el cuadro barranquillero como lo hizo su hermano, y por qué no, dar el salto a Europa.

Con su llegada a Independiente Yumbo, el objetivo en el 2026 cambia considerablemente. Jesús Díaz tendrá que apoyar el nuevo proyecto deportivo del cuadro vallecaucano y buscar la posibilidad de lograr el ansiado ascenso para los directivos ecuatorianos que compraron hace unos años al Atlético Huila.

Justamente, el Torneo BetPlay ya arrancó e Independiente Yumbo debutó en el rentado local frente al Atlético FC en condición de local en el Estadio Municipal Raúl Miranda. El partido terminó en empate a un tanto y todavía se espera la primera victoria del nuevo equipo del FPC.

Bajo ese panorama, el debut de Jesús Manuel Díaz Marulanda con la camisa del independiente Yumbo podría ser en la segunda jornada cuando visiten al Envigado en el Polideportivo Sur. En casa sería en la tercera fecha cuando reciban al Real Cartagena.