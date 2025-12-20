Harold Santiago Mosquera fue presentado oficialmente en su nuevo equipo

El delantero colombiano Harold Santiago Mosquera ya fue anunciado oficialmente por su nuevo.

Este sábado 20 de diciembre, Mosquera fue presentado como futbolista de Cerro Porteño de Paraguay, club que atraviesa una sanción administrativa que le permite contratar jugadores, aunque por ahora le impide inscribirlos oficialmente.

Pese a esa situación, el club paraguayo decidió hacer pública la llegada del atacante, luego de que el día anterior eliminara un primer anuncio en redes sociales.

¿Hasta cuándo firmó Harold Santiago Mosquera con Cerro Porteño?

Harold Santiago firmó un contrato por dos años, que lo vincula con Cerro Porteño hasta diciembre de 2027.

El delantero vallecaucano, de 30 años, llega procedente de Independiente Santa Fe, equipo en el que vivió el mejor momento de su carrera deportiva, tanto por rendimiento individual como por los logros colectivos.

Con el conjunto cardenal, Mosquera se consagró campeón en un torneo que quedó marcado en la historia reciente del club y del que fue protagonista dentro del plantel.

Nacido en Buenaventura (Valle del Cauca), el atacante arribó a Cerro Porteño por pedido expreso del entrenador Jorge Bava, técnico que ya lo había potenciado durante su etapa en Santa Fe.

Cabe recordar que Harold Santiago tenía un preacuerdo con América de Cali, pero finalmente se inclinó por la propuesta del equipo paraguayo.

Estadísticas de Harold Santiago Mosquera con Santa Fe

En su paso por Santa Fe, desde el segundo semestre de 2024, disputó 72 partidos, marcó 15 goles y entregó 11 asistencias; ahora, en Cerro Porteño, jugará la Copa Libertadores 2026, en lo que será su cuarto club fuera de Colombia, tras pasos por FC Dallas, Pachuca y OFI de Grecia.