Se ganó el respeto de Harry Kane: ¡Lucho Díaz, descomunal en el Bayern Munich!

El momento de Luis Díaz en el Bayern Munich es descomunal, tiene una gran racha de goles y su equipo entero está encantado con su rendimiento. El tridente ofensivo del Bayern se lleva todos los aplausos, pero los elogios al colombiano no se hacen esperar, su compañero Harry Kane volvió a enaltecer la labor del guajiro.

Tridente de Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane van por el registro de Luis Suárez, Neymar y Lionel Messi

La discusión del mejor tridente en la historia se discute, en buena parte, por la cantidad de goles que se anoten en la temporada. El Top 8 tiene 5 tridentes del FC Barcelona, den donde destacan el PSG del 2017/18, con Cavanni, Mbappe, y Neymar, o el tridente del Real Madrid del 2014/15, conformado por Mbappé, Benzema y Cristiano Ronaldo.

El mejor triplete de la historia consiguió una supercopa de España y una Copa del Rey, aunque Messi, Suárez y Neymar tuvieron el registro más alto de la historia no lograron quedarse con la Liga, ni con el trofeo más preciado, la Champions League.

Lionel Messi aportó 54 goles en la temporada, Luis Suárez y Neymar Jr., se cansaron de derribar defensas y de celebrar goles, con un score de 122 en la temporada 2015/2016.

Lucho tuvo un descanso en diciembre, el cual si fue importante para retomar la acción con el Bayern Munich. El entrenador tuvo unas palabras destacadas para el colombiano: Tiene una energía tremenda. Lucho es una máquina. A veces hay momentos difíciles, pero muestra exactamente la misma energía en los entrenamientos de los lunes. Eso nos ha ayudado mucho esta temporada. Estos chicos han jugado muchos minutos".

Harry Kane reconoce a Luis Díaz: "Jugador increíble, gran persona, su forma de trabajar, su comportamiento".

Harry Kane volvió a apuntar al colombiano: “Jugador increíble, gran persona, su forma de trabajar, su comportamiento... Obviamente, últimamente ha recibido muchos elogios por los goles que ha marcado. Pero creo que el trabajo que hace por el equipo, con y sin balón, es lo más importante; eso es lo que todos respetamos de él”.

“Es muy peligroso; creo que en las bandas les causa muchos problemas a los laterales, pero se mete en posiciones de gol. Su gol (el del miércoles contra Leipzig) fue más bien de delantero centro, en el medio (…) Si quieres llegar lejos en las competiciones, necesitas que todos contribuyan con goles en todo el campo, a balón parado, y eso es lo que tenemos ahora mismo”.