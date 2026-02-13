Conmebol escucha petición de Nacional: ¿Millonarios, perjudicado?

Atlético Nacional no será sancionado por la CONMEBOL tras la decisión de no habilitar tribuna para la hinchada visitante en el duelo frente a Millonarios FC, correspondiente a la primera fase de la Copa Sudamericana.

Los objetivos de ambos equipos son claros, el torneo internacional cobra fuerza puesto que las dos instituciones hicieron una inversión económica que les permita avanzar en el campeonato. El equipo de Fabián Bustos visita al de un Diego Arias urgido de triunfos en el plano continental.

Nacional vs Millonarios se jugará sin público visitante, autorizado por Conmebol

El esperado duelo entre Atlético Nacional y Millonarios FC ya tiene hora confirmada. El compromiso se disputará el miércoles 4 de marzo a las 7:30 de la noche, en un choque determinante por la primera fase de la Copa Sudamericana.

El encuentro, que se jugará a partido único, definirá el futuro inmediato de ambos clubes en el certamen continental. El formato es claro: el ganador avanzará directamente a la fase de grupos, mientras que el perdedor quedará eliminado, sin margen de error ni opciones de revancha.

De acuerdo con el reglamento vigente del torneo, si el compromiso termina empatado en los 90 minutos reglamentarios, el clasificado se definirá mediante cobros desde el punto penal. No habrá tiempos suplementarios.

Aunque el ente rector del fútbol sudamericano promueve la presencia de aficionados visitantes en sus torneos como parte de una política de integración y fortalecimiento del espectáculo, el conjunto antioqueño solicitó formalmente una excepción.

La petición estuvo sustentada en argumentos de seguridad, considerando la rivalidad histórica entre ambos clubes y el contexto de alta tensión que suele rodear este tipo de compromisos.

Nacional evita una multa ante Conmebol por no llevar público visitante

Tras evaluar el requerimiento, Conmebol aceptó la solicitud del equipo verdolaga, que no destinó boletería para los seguidores capitalinos en el partido programado en Medellín.

Nacional evitó una posible multa cercana a los 10.000 dólares, sanción contemplada en el reglamento cuando no se garantiza el ingreso de público visitante en competencias internacionales.