Histórico registro de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub 20: ¡Luisa, fenomenal!

Luisa Agudelo, protagonista histórica del Sudamericano Femenino Sub-20 gracias a un logro sin precedentes para una guardameta colombiana en este certamen continental.

La portera caleña de 18 años cerró la fase de grupos sin recibir un solo gol, completando 360 minutos imbatida, y de esa forma se convirtió en la primera arquera colombiana en toda la historia del torneo en culminar esta etapa con el arco en cero.

Luisa Agudelo dejó el Deportivo Cali y es la reciente incorporación de San Diego Wave FC

La portera Luisa Agudelo, de 18 años, cambió de equipo y continuará su carrera en el exterior, tras cerrar un ciclo exitoso con Deportivo Cali Femenino. La joven guardameta, considerada una de las mayores promesas del país, despertó el interés de clubes de Portugal, España, México, Canadá y Brasil gracias a sus actuaciones con las selecciones juveniles y la absoluta.

Su palmarés respalda ese cartel: fue subcampeona sudamericana y mundial Sub-17 en 2022, además de bicampeona de la Liga Femenina con el conjunto azucarero. Su futuro estará en el fútbol estadounidense, específicamente en el San Diego Wave FC, club que compite en la National Women's Soccer League (NWSL).

La despedida no pasó desapercibida. Deportivo Cali publicó un emotivo mensaje agradeciendo cada atajada y cada título, mientras que Agudelo respondió con palabras cargadas de sentimiento, asegurando que “esto no es un adiós, es un hasta pronto”.

Récord del arco invicto en la fase de grupos del Sudamérica Sub 20 que se disputa en Paraguay

Colombia certificó ese hito con un empate 0-0 frente a Paraguay, resultado que no solo aseguró el primer lugar del Grupo A, sino que también consolidó el invicto de Agudelo bajo los tres palos.

Su rendimiento fue determinante para que la Tricolor sumara dos victorias y dos empates, el registro supera cualquier antecedente en la fase de grupos de este torneo.

En 2012 la Selección Colombia Sub-20 también se mantuvo invicta en sus primeros tres encuentros con la portera Stefany Castaño dejando el arco en cero (cayó en el último juego), ninguna arquera había completado los cuatro partidos de fase inicial sin encajar goles hasta ahora.