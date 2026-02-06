James llegó a un equipo sin títulos: el objetivo claro en 2026

La incertidumbre que rodeaba el futuro de James Rodríguez se acabó y llegó a un buen puerto. Una de las condiciones de Néstor Lorenzo en las convocatorias siempre ha sido que los futbolistas estén jugando regularmente con sus respectivos equipos, y esto no estaba sucediendo con el mediocampista ex Real Madrid.

Una vez salió del León de México, se rumoreó que la MLS podía ser su destino. Muchos equipos lo rechazaron, y por esta razón, se complicó su futuro. No obstante, la novela terminó con la confirmación del Minnesota United por medio de un video de expectativa de James Rodríguez y una sola palabra, “Soon”, “pronto” en español aludiendo a su llegada que está a mínimos detalles de confirmarse.

Luego hubo otra publicación revelando cómo se dio su llegada y detalles del contrato. Su experiencia en la MLS iniciará ante el Austin FC en condición de visitante el sábado 21 de febrero. Con su incorporación, la necesidad urgente de Minnesota es conseguir un título, algo que nunca ha pasado en la historia.

EL HISTÓRICO RETO QUE TENDRÁ JAMES RODRÍGUEZ EN EL MINNESOTA UNITED

Cuando James Rodríguez llegó al Club León de la Liga MX, el equipo mexicano esperaba que con el astro colombiano pudieran dar el golpe y volvieran a ganar un título. No fue posible. Ahora en la MLS, la necesidad sigue siendo la misma, pero se enfatiza esa prioridad, dado que el Minnesota no sabe lo que es ganar un trofeo hasta la fecha.

Desde su fundación en 2010 y su primera participación en la MLS en 2017, el cuadro minesotano no ha podido alzar un título. Lo más cercano fue en 2019 cuando fue subcampeón de la US Cup eliminando en semifinales a un gran aspirante como el Portland Timbers y en la final cayó frente al Atlanta United con un marcador de 2-1.

En 2017 jugó su primera MLS en la Conferencia Oeste y quedó en la novena casilla, eliminados. El resultado se reflejó el siguiente año con la imposibilidad de jugar los Play-Offs. Clasificó por primera vez en 2019 y quedó eliminado en los Play-Offs cayendo contra Los Ángeles Galaxy con un marcador de 1-2.

Ya afianzados, en el 2020 pudo sellar su paso a la siguiente ronda y superó en esa instancia a Colorado Rapids con un categórico 3-0. En semifinales venció con ese mismo marcador al Sporting Kansas. En la final de la Conferencia Oeste cayó frente al Seattle Sounders con un 3-2.

Volvió a clasificarse para fases finales en el 2024, pero en las semifinales, cayó goleado 6-2 frente a Los Ángeles Galaxy. En 2025 se volvió a meter a esta fase semifinal y no pudo con San Diego FC perdiendo por la mínima diferencia. Estas oportunidades que llegan a las semifinales han sido las mejores participaciones del club.

Bajo ese panorama, la llegada de James Rodríguez debe ser un aliciente para sacar adelante el proyecto y conseguir el primer título en la historia de la institución estadounidense. Su debut será ante el Austin de visita y jugará su primer partido en casa frente al Cincinnati.

PRIMERA VEZ QUE JUEGA EN UN EQUIPO SIN TÍTULOS

Esta será la primera ocasión en la que James Rodríguez encabece la plantilla de un equipo sin trofeos en su palmarés. Su arranque fue en Envigado y anteriormente, el club ‘Naranja’ había sellado su ascenso como campeón de la segunda división. Lo mismo cuando estuvo en Rayo Vallecano, una institución que ha ascendido como campeón en la tercera y segunda categoría.

Luego de Envigado, quedó campeón con Banfield en 2009. Tuvo experiencias en equipos llenos de títulos en Europa como el Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton y Olympiacos. Además, en el Al-Rayyan de Catar también recaló en un club que suma varios trofeos en su palmarés. Lo mismo cuando regresó a Latinoamérica con Sao Paulo y el Club León de Brasil y México respectivamente.