Hasta los rivales se rinden ante él: Luis Suárez recibe importantes elogios

Luis Javier Suárez cerró el 2025 en estado de gracia y sus actuaciones ya no solo generan impacto en el Sporting, sino también respeto entre los rivales. Tras firmar su primer triplete con el club, el delantero colombiano volvió a ser protagonista absoluto y recibió elogios desde el otro lado, luego de una noche imposible para la defensa de Rio Ave.

El atacante de 28 años fue determinante en el último partido del año, registrando cinco remates al arco, tres de ellos convertidos en gol, actuación que le valió una calificación de 9,7 en Sofascore. Un rendimiento que confirma su crecimiento y lo consolida como una de las grandes figuras del campeonato portugués.

Una pesadilla para la defensa de Rio Ave

El duelo ante Rio Ave dejó en evidencia el momento extraordinario que atraviesa Luis Suárez. Su movilidad, potencia y capacidad para definir por distintas vías desarmaron por completo a la zaga rival, que nunca logró encontrar la forma de frenarlo. Incluso, el colombiano marcó su primer gol de cabeza en la máxima categoría, sumando un nuevo recurso a su repertorio ofensivo.

Tras el encuentro, el defensor argentino Francisco Petrasso no dudó en reconocer la jerarquía del delantero del Sporting. “Fue un partido difícil contra un equipo que juega muy bien, pero creo que fue un resultado muy duro. Tenemos que levantar la cabeza y pensar en el próximo partido. Luis Suárez es un gran jugador”, afirmó el futbolista de 23 años, reflejando el respeto que generó el colombiano en cancha.





El líder ofensivo del Sporting

Los números respaldan el impacto de Suárez en el equipo. Con 18 goles y 4 asistencias, el delantero es el jugador con mayor contribución ofensiva del Sporting, alcanzando un total de 22 participaciones directas en anotaciones. Además, es uno de los futbolistas con más continuidad en la plantilla: ha disputado 26 partidos, fue titular en 21 de ellos y acumula 1.871 minutos en la temporada.

En ese recorrido, suma 13 encuentros marcando goles, con tres dobletes y un triplete, cifras que lo ubican como una de las referencias ofensivas más constantes del torneo y refuerzan su candidatura para integrar la lista definitiva de Néstor Lorenzo y la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.

Luis Javier Suárez no solo responde con goles, sino que también se gana el reconocimiento de sus rivales. Su triplete ante Rio Ave y el elogio público desde la vereda contraria confirman el gran momento del colombiano, que cierra el año como pieza clave del Sporting y con argumentos sólidos para seguir soñando en grande a nivel internacional.