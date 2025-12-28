[VIDEO] Luis Javier Suárez regresó con triplete al liderato de goleadores en Portugal

La mayoría de las competencias de Europa han frenado durante estos últimos días del 2025 para darle paso a un 2026 de mucho fútbol. Portugal, Italia e Inglaterra no entraron a vacaciones y esto les dio la oportunidad a jugadores colombianos de seguir en las competencias.

Richard Ríos fue titular con el Benfica en el empate a dos goles con el Sporting Braga. Horas más tarde fue el turno para Luis Javier Suárez que se reportó nada más ni nada menos que con tres goles en el campeonato portugués ante el Río Ave.

En el estadio José Alvalade de Lisboa, Luis Javier Suárez brilló junto con sus compañeros en una categórica victoria que los pone a solo dos puntos del Porto que debe jugar en la fecha ante el AVS Futebol SAD. El samario marcó su primer triplete en Portugal para seguir dando de qué hablar a solo cinco meses de conocer la lista de convocados para la Selección Colombia y a seis de la Copa del Mundo.

EL TRIPLETE DE LUIS JAVIER SUÁREZ EN PORTUGAL

Sobre los 34 minutos de la primera parte, Sporting Lisboa tuvo un córner a favor para conectar un balón con Joao Pedro que cabeceó en el primer palo. Su testarazo no tuvo dirección al arco, y de goleador apareció Luis Javier Suárez que de pecho rompió los ceros.









En el complemento llegó el recital de Luis Suárez. El samario se vistió de asistente para brindarle un pase exquisito a Maxi Araújo que controló, eludió al golero rival y definió con arco vacío.

Ocho minutos más tarde llegó el segundo tanto del colombiano que cabeceó un lanzamiento desde la esquina de Francisco Trincao para poner el tercero del partido. Apenas pasaron sesenta segundos cuando Trincao remató, el golero atajó y el rebote lo capitalizó el samario para firmar su primer triplete en Portugal.













RECUPERÓ EL LIDERATO EN LA TABLA DE GOLEADORES

Hace unas fechas, Luis Javier Suárez perdió el liderato de goleadores de la Primeira Liga, pero, la realidad es que nunca ha dejado de vulnerar los arcos fecha tras fecha. De hecho, gracias a estos tres tantos, llegó a 14 goles en esta temporada en el torneo local.

Con este primer triplete de Luis Javier, llegó a 14 anotaciones superando a Vangelis Pavlidis que lleva 13. Le sacó uno más al griego que no marcó en esta fecha. Las estadísticas del colombiano han sido fantásticas en Portugal gracias a 26 partidos disputados, 18 goles y tres asistencias.