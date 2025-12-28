Luis Javier Suárez tuvo acción este domingo 28 de diciembre con su equipo el Sporting Club de Portugal, fue jugando en condición de local en el duelo contra Rio Ave por la fecha 16 de la presente edición de la liga lusa.

El atacante samario de 28 años fue titular en el compromiso y se encargó de abrir el marcador para los 'Leones', fue al minuto 34 luego de un tiro de esquina que cabecean en la zona del primer palo para la posterior llegada de Suárez, quien aprovechó su cuerpo para empujar el balón dentro de la red contraria.

Lea también: Luis Díaz es el fichaje del año en Bayern Múnich

En otras noticias: ¿cuáles laterales de la Selección Colombia deben ir al Mundial 2026?

Luis Javier Suárez y una forma particular de hacer gol

El exjugador de Granada, Olympique de Marsella y Almería se reportó nuevamente con gol en su actual club, atacante de la Selección Colombia que gracias a sus buenos números en el Sporting se va ganando merecidamente su convocatoria al Mundial de la FIFA 2026.

Luis Javier Suárez anotó el 1-0 en el partido contra Rio Ave anticipándose a la defensa rival y utilizando su cuerpo de manera inteligente para empujar el balón ante la salida del arquero Cezary Miszta, que pese a su estirada no pudo evitar el gol del colombiano.

Luis Javier Suárez marcó triplete ante Rio Ave

El futbolista sumó una asistencia de lujo y dos goles más en este compromiso; demostrando su poder goleador en el Sporting, pues el colombiano acumula de momento 14 goles y 3 asistencias en 15 partidos disputados con los ‘Leones’ en esta liga de Portugal.

Por otro lado, Suárez no solo ha hecho goles con el Sporting en la competencia local, pues se ha reportado con dos anotaciones en la UEFA Champions League, prestigiosa competencia europea donde también acumula 2 goles y una asistencia para el conjunto portugués, que a falta de dos fechas para acabar la primera fase ocupa la casilla 14 del torneo con 10 puntos, clasificando de momento a los ‘playoffs’.



