Kylian Mbappé advierte a Colombia: “Estoy listo para jugar”

El delantero y capitán de la Selección de Francia, Kylian Mbappé, ya pone la mira en el próximo desafío frente a la Selección Colombia, luego de ser figura en la victoria 1-2 sobre Brasil en un exigente amistoso internacional.

Kylian Mbappé, con el español Hugo González, jugador de los Boston Celtics en la NBA

Kylian Mbappé, delantero de Francia y el Real Madrid, y el español Hugo González, jugador de los Boston Celtics en la NBA, intercambiaron camisetas firmadas este jueves antes del amistoso disputado por la selección gala en Boston contra Brasil.

"Para el mejor del mundo con cariño", escribió Hugo González en su camiseta número 28 de los Boston Celtics que entregó a Mbappé.

"Para mi Bro González. Te deseo lo mejor. Con cariño", se lee en la camiseta blanca del Madrid con el 10 que Mbappé regaló a Hugo.

González, crecido en el Real Madrid, está viviendo una gran temporada en los Boston Celtics, que figuran entre los favoritos para llegar hasta el final en los 'playoffs' de la NBA.

Mbappé jugaría este domingo contra la Selección Colombia

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Mbappé, quien anotó uno de los goles ante el conjunto sudamericano, destacó la importancia de este tipo de compromisos como termómetro: “Sabíamos que contra Brasil no era un simple amistoso, había mucho respeto y era una buena prueba para evaluar nuestro nivel, tanto en lo técnico como en lo táctico”, afirmó tras el encuentro.

El atacante del Real Madrid también se mostró satisfecho por su rendimiento individual: “Estoy contento de estar. Lo único que quiero es jugar, estar en el campo todo el tiempo”, expresó.

Pensando en el duelo ante Colombia, Mbappé advirtió a los de Lorenzo: “Veremos, hablaremos con el entrenador, pero si me toca jugar, estaré listo. Siempre quiero estar”, concluyó, anticipando un duelo de alto nivel.